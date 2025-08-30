Японски град иска да ограничи използването на мобилни телефони до два часа на ден

Японският град Тойоаке иска жителите му да прекарват по-малко време в гледане на смартфоните си, пише El Pais. Градът, който е спален квартал с 69 000 жители, разположен в покрайнините на Нагоя, ще прикани всички потребители на мобилни телефони да ограничат времето за използване до два часа на ден извън работата или училището, според предложение за общинска наредба. Пионерската наредба, която все още не е одобрена, няма да бъде задължителна и не включва санкции в случай на превишаване на определения максимум, но вече предизвика бурна дискусия в една ултратехнологична страна, където използването на тези устройства е – както в много общества – изключително широко разпространено.

Общинското правителство на Тойоаке, в префектура Аичи, в централната част на Япония, обяви предложението на 21 август, а кметът му трябваше да излезе с обяснения.

„Това не означава, че градът ще ограничи правата на жителите си или ще им наложи задължения“, поясни кметът Масафуми Коки, според японското издание Mainichi. „По-скоро се надявам, че това ще послужи като възможност за всяка семейство да размисли и обсъди времето, което прекарва със смартфоните, както и часа на деня, в който се използват тези устройства“.

Общината твърди, че прекомерната употреба на смартфони през свободното време извън работата и ученето има отрицателно въздействие върху широк спектър от възрастови групи, от деца до възрастни, и е обосновала правилото за два часа с данни и материали от Министерството на здравеопазването. Тя също така уверява, че това е първата наредба от този вид в Япония, насочена към всички жители на една община.

Проектът, чието гласуване е предвидено за 22 септември, призовава също така учениците от началното училище (на възраст между 6 и 12 години) да избягват смартфоните след 21:00 ч. вечерта и съветва учениците от средното училище (на възраст от 12 до 18 години) и по-големите да не ги използват след 22:00 ч.

Предложението, представено в началото на учебната година, признава, че смартфоните, персоналните компютри и таблетите са необходими инструменти, но предупреждава, че прекомерната употреба на социални мрежи и стрийминг на видеоклипове може да има отрицателно въздействие върху здравето и семейния живот.

Мярката има за цел „да предотврати прекомерната употреба на устройства, които причиняват физически и психически проблеми, включително проблеми със съня“, и е избрана формулата на наредбата, „за да се предаде специално послание и да се гарантира, че гражданите ще го вземат на сериозно“, както уточни кметът, който също се показа отворен за обсъждане на поправки. Ако бъде одобрена, тя ще влезе в сила на 1 октомври.

Инициативата беше посрещната с недоверие. Градът събра над 120 коментара по предложението, като около 80% от тях изразиха несъгласие, поставяйки под въпрос съществуването на „правото да се ограничава свободата“. Малцина обаче я подкрепиха: „Отдавна наблюдавам зависимостта от смартфоните и призовавам за приемането на наредбата“, каза един жител, както съобщава Mainichi. Това предизвика и онлайн дебат, в който потребителите критикуваха, че за два часа не може да се прочете книга или да се гледа филм.

Кметът трябваше да поясни, че използването на смартфони по време на неразвлекателни дейности (като гледане на видеоклипове по време на готвене или упражнения, онлайн обучение и тренировки за турнир по електронни спортове) няма да се брои за двата часа, според BBC.

Младите японци прекарват средно почти пет часа на ден в интернет през седмицата, а около 65% от децата на 10 години вече имат свой собствен смартфон, според проучване на Агенцията за деца и семейства на японското правителство, публикувано през 2024 г.

Мярката на Тойоаке има прецеденти. През 2020 г. японската префектура Кагава вече прие регламент, който ограничаваше времето за използване на видеоигри за лица под 18 години до 60 минути дневно през учебните дни и до 90 минути през неучебните дни. Той предлагаше и цифров час за лягане между 21 и 22 часа, в зависимост от възрастта на децата. Нормата, както и настоящото предложение, не включваше санкции и оставяше на родителите и настойниците отговорността да следят за нейното спазване. Това беше първият закон от този тип, приет в Япония, и въпреки че един потребител го оспори в съда, през 2022 г. съдът потвърди неговата конституционност.