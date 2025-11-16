Очакван финал в Торино - Карлос Алкарас срещу Яник Синер

Публиката в Торино вероятно не може да бъде по-доволна от очаквания финал на сезона в АТП.

Един срещу друг ще играят местният ас Яник Синер и водачът в ранглистата Карлос Алкарас. Испанецът за първи път е на победа от титлата във финалите, след като се справи 6:2, 6:4 с Феликс Оже-Алиасим (Кан).

Бившият скиор от Южен Тирол и Алкарас си разделиха по две купи в турнирите от "Големият шлем" през тази година. Испанец достига до последния мач във финалите на АТП за първи път от 2013 г., когато го направи Рафаел Надал. Последният шампион от тази държава е Алекс Кореча (1998 г.).