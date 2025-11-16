IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Египтянка е бременна с девет деца

Жената приемала лекарства, стимулиращи овулацията, без медицинско наблюдение

16.11.2025 | 07:45 ч. 6
Снимка Пиксабей

Жена в Египет е забременяла с девет деца, съобщава електронното издание „Ахбар-Ел-Йом“.

Това е изключително рядък случай, който предизвикал противоречия в медицинските среди.

Многоплодната бременност била разкрита при преглед с ултразвук. Според публикацията това необичайно явление може да е причинено от употребата на лекарства, стимулиращи овулацията, без медицинско наблюдение.

В нея се подчертава също, че подобни многоплодни бременности могат да представляват риск както за майката, така и за плода.

