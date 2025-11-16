Египтянка е бременна с девет деца

Жена в Египет е забременяла с девет деца, съобщава електронното издание „Ахбар-Ел-Йом“.
Това е изключително рядък случай, който предизвикал противоречия в медицинските среди.
Многоплодната бременност била разкрита при преглед с ултразвук. Според публикацията това необичайно явление може да е причинено от употребата на лекарства, стимулиращи овулацията, без медицинско наблюдение.
В нея се подчертава също, че подобни многоплодни бременности могат да представляват риск както за майката, така и за плода.