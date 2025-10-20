Свещеник научи, че е внук на Хайнрих Химлер от... телевизора

След стресираща работна сутрин, Хенрик Ленкайт, немски брачен консултант и свещеник на непълен работен ден, живеещ на Коста дел Сол, решил да приключи деня си на обяд. Твърде уморен, за да чете Библията, той се озовал пред телевизора, гледайки документален филм за Хайнрих Химлер, ръководител на SS и главен организатор на Холокоста.

Ровейки безцелно в интернет за повече информация, Ленкайт попаднал на снимка на любовницата на Химлер и се изненадал. Жената не само имала необичайна прилика с баба му, но и споделяла същите дати на раждане и смърт.

В продължение на няколко месеца любителско генеалогично проучване, 48-годишният Ленкайт потвърдил, че Химлер е бил негов дядо.

"Бях напълно шокиран", каза той пред Der Spiegel, който първи съобщил за историята. "Наистина ли съм внук на този човек?"

Химлер се оженил за Маргарете Боден, медицинска сестра, седем години по-възрастна от него, през 1928 г. Той обаче вярвал, че има право да си ляга и с любовница, за да разпространява „арийската“ раса възможно най-много. Той се запознал с Хедвиг Потхаст, дъщеря на търговец и секретарка от Кьолн, през 1934 г., малко след като нацисткият режим завзел властта. Тя започнала работа в централата на Гестапо в Берлин, а след това започнала работа като личен асистент на Химлер от 1936 до 1941 г.

Връзката им започнала до 1940 г. Потхаст, набожна нацистка, наричала любовника си "крал Хайнрих", а той от своя страна ѝ дал прякора Хъшен (Зайче). Тя родила две от децата на Химлер - син Хелге и дъщеря Нанет-Доротея - съответно през 1942 и 1944 г.

След като Химлер се самоубил с капсула цианид в края на войната през май 1945 г., Потхаст се омъжила за бизнесмен на име Ханс Георг Адолф Щек, който дал фамилията си на децата си. Докато Хелге Щек умира бездетен, Нанет-Доротея се омъжва за учител с фамилия Ленкайт и има син, Хенрик. На момчето е казано, че Ханс Щек е негов дядо.

Изследване на Хенрик Ленкайт и Der Spiegel обаче показва, че Химлер официално се е признал за баща на Нанет-Доротея в акта ѝ за раждане.

Ленкайт казва, че е бил ужасен от откритието.

"Ако можех да връщам хора от мъртвите, щях да хвана дядо си и да го скрия добре."

Той обаче каза, че трите му деца, които имат мексиканска майка и живеят в Испания от 2018 г., нямат представа кой е Химлер и са били напълно равнодушни към новината.

Потхаст умира през 1994 г., а Нанет-Доротея Ленкайт умира през 2019 г., което означава, че Хенрик Ленкайт може никога да не разбере защо са крили от него тъмната страна на историята на семейството му. Той каза, че баба му, която познава като Мути (Мама), е била "приятелски настроена възрастна дама", която му е давала шоколад, когато я е посещавал в югозападния спа град Баден-Баден.

Въпреки това, Мартин Борман-младши, син на личния секретар на Хитлер, Мартин Борман, веднъж твърди, че е посетил дома на Потхаст през 1944 г. и че тя гордо е показала "маси и столове, изработени от човешки кости" и копие на "Моята борба", подвързано с човешка кожа.

Ленкайт каза, че е загубил връзка с оцелелите роднини от страна на майка си.

Те отказаха да отговорят на запитване, заявявайки в съвместно изявление, че „не могат да предоставят никаква допълнителна помощ по този въпрос“.