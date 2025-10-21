Дженифър Лопес разкри кой от бившите ѝ мъже е „мъртъв“ за нея. Джей Ло беше супер откровена в новото си интервю с Хауърд Стърн
Звездата, която е била в няколко връзки с известни мъже, а освен това има четири брака зад гърба си, няма копнеж по предишните си романси.
56-годишната актриса и певица нанесе брутален удар не на един, а на всички свои експартньори, казвайки: „Щом връзката приключи, този мъж е мъртъв за мен“, след което тя се засмя и добави: „Ще си навлека неприятности с това признание!“
Сред бившите съпрузи на Дженифър са танцьорите Оджани Ноа и Крис Джъд, латино певецът Марк Антъни – с когото има 17-годишните близнаци Еме и Макс – и холивудският актьор Бен Афлек.
Тя също така беше сгодена за легендарния бейзболист Алекс Родригес и излизаше с противоречивия рапър Шон „Диди“ Комбс от 1999 до 2001 г.
„Честно казано, не се вкопчвам в нищо“, обясни тя, преди да уточни: „Не, че мъжът е мъртъв за мен, но определено след него продължавам напред с живота си.“
Размишлявайки върху миналите си връзки, Дженифър твърди, че никога не е била „истински обичана“. Тя обяснява: „Това, което научих, не е, че не съм била обичана – а че те не са били способни. Нямат го в себе си. И ми дадоха това, което имаха. Дадоха ми всичко, всеки път. Всички пръстени, всички неща, които някога бих могла да искам. Къщите, пръстените, бракът. Всичко. Но…“
