Дженифър Лопес разкри кой от бившите ѝ мъже е „мъртъв“ за нея

Джей Ло сподели и дали според нея има мъж, който някога я е обичал истински

21.10.2025 | 00:45 ч. 0
Снимка: Getty Images

Дженифър Лопес разкри кой от бившите ѝ мъже е „мъртъв“ за нея. Джей Ло беше супер откровена в новото си интервю с Хауърд Стърн

Звездата, която е била в няколко връзки с известни мъже, а освен това има четири брака зад гърба си, няма копнеж по предишните си романси.

56-годишната актриса и певица нанесе брутален удар не на един, а на всички свои експартньори, казвайки: „Щом връзката приключи, този мъж е мъртъв за мен“, след което тя се засмя и добави: „Ще си навлека неприятности с това  признание!“

Сред бившите съпрузи на Дженифър са танцьорите Оджани Ноа и Крис Джъд, латино певецът Марк Антъни – с когото има 17-годишните близнаци Еме и Макс – и холивудският актьор Бен Афлек.

Тя също така беше сгодена за легендарния бейзболист Алекс Родригес и излизаше с противоречивия рапър Шон „Диди“ Комбс от 1999 до 2001 г.

„Честно казано, не се вкопчвам в нищо“, обясни тя, преди да уточни: „Не, че мъжът е мъртъв за мен, но определено след него продължавам напред с живота си.“

Размишлявайки върху миналите си връзки, Дженифър твърди, че никога не е била „истински обичана“. Тя обяснява: „Това, което научих, не е, че не съм била обичана – а че те не са били способни. Нямат го в себе си. И ми дадоха това, което имаха. Дадоха ми всичко, всеки път. Всички пръстени, всички неща, които някога бих могла да искам. Къщите, пръстените, бракът. Всичко. Но…“

Цялата статия четете на Tialoto.bg

