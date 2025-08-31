Студентите обявиха протест по случай 10 месеца от трагедията в Нови Сад

Студените в блокадата и ученици от гимназията споделиха плана за обявения протест за 1 септември по случай навършването на 10 месеца от трагедията в Нови Сад, предаде БГНЕС.

Новата учебна година трябва да започне в понеделник, 1 септември.

„Този ​​1 септември не отбелязваме началото на учебната година, отбелязваме 10 месеца от падането на сенника на жп гарата в Нови Сад. Помним трагедията, изискваме отговорност, борим се за по-добра държава. Не обръщаме глава. Ще бъдем заедно до края“, написаха студентите в блокадата в профила си в Instagram.

Ще има възпоменателнен марш, наречен „Учениците от гимназията помнят“, която ще започне в понеделник в 18:30 ч. местно време (19:30ч. българско).

Походът ще започне от Старата главна гара, през Неманина до сградата на Министерството на образованието, след това SKC и Конституционния съд, сградата на РТС, до Площада на Републиката.

„Оставете свирките у дома“, казаха учениците, цитирани от БГНЕС.

В първия учебен ден абитуриентите, с подкрепата на родители, част от учителите, но и студенти в блокадата, ще проведат възпоменателна разходка по случай 10 месеца от падането на сенника, а в някои училища директорите са помолени да направят този ден неучебен, т.е. неработен за всички, с изключение на приема на нови ученици - първокласници.