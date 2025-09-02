Жертвите в Афганистан са над 900, издирването на оцелели продължава

Спасителни екипи продължават да претърсват планинския изток на Афганистан за оцелели след мощното земетресение. Броят на жертвите, по последните данни, достигна 900 души, а 3000 души са ранени, съобщи официален представител.

“Ранените се евакуират, така че тези данни може да се променят значително“, каза пред Асошиейтед прес Юсуф Хамад, говорител на Националния орган за управление на бедствията на Афганистан. “Земетресението причини свлачища в някои райони, блокирайки пътища, но те бяха отворени отново, а останалите пътища ще бъдат отворени отново, за да се осигури достъп до труднодостъпни райони.“

Земетресението с магнитуд 6 по Рихтер удари късно в неделя вечерта няколко провинции, сравнявайки села със земята и оставяйки хора в капан под развалините на домове, построени предимно от кирпичени тухли и дърво, неспособни да издържат на удара.

По-голямата част от жертвите са в провинция Кунар, където много хора живеят в стръмни речни долини, разделени от високи планини. Хеликоптери се използват за евакуация на ранените до болница, а хуманитарните агенции заявиха, че екипите им пътуват пеша, за да достигнат до най-изолираните райони поради неравния терен и разрушените пътища.

Талибанското правителство е поискало международна помощ.

Обединеното кралство обеща 1 милион британски лири спешно финансиране, което ще бъде разпределено между хуманитарни агенции, а не между правителството на талибаните, което Обединеното кралство не признава.

Други правителства, включително Китай, предложиха помощ за оказване на помощ при бедствия.

Това е третото голямо земетресение, откакто талибаните завзеха властта през 2021 година и последната криза, която обзема Афганистан, който е разтърсен от големи съкращения на финансирането за помощ, слаба икономика и милиони хора, насилствено върнати от Иран и Пакистан.

Марк Калдър, директор по застъпничеството в агенцията за помощ World Vision Afghanistan, предупреди, че над 250 хиляди души “увеличават редиците“ на нуждаещите се от помощ за достъп до основни нужди и услуги, ако не бъдат предоставени ресурси.

“Това ще означава повече хора, живеещи без подходящ подслон, достъп до питателна храна, за да изхранват семействата си, чиста вода и впоследствие недохранване и болести в контекст, в който здравната система просто не може да се разтегне“, каза Калдър.