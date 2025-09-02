Бивш зам.-вътрешен министър: Заглушаването на самолета не може да дойде от Русия

Случаят със заглушения GPS сигнал на самолета на Урсула фон дер Лайен не трябва да се преекспонира и да се твърди, че нещо е застрашило живота или е поставило в опасност полета на председателя на Европейската комисия, смята бившия заместник вътрешен министър Филип Гунев.

"Тези GPS системи не служат за приземяване на самолета, те служат за ориентация в насочването на самолета към летището, като има и алтернативни способи това насочване да се случи. Става въпрос за две други различни системи. Има и ориентир по карти, но има и други начини", обясни той в интервю пред БНР.

Той обясни, че ако наистина е имало заглушаване, това става чрез устройство, „което попада в работата на ДАНС“.

"Дали е било от военни или други източници - това ще трябва да се анализира, след като се разбере мащаба - къде, как се е случило, колко е продължило. Има много отговори, преди да може да се знае какъв е бил източникът на една такава атака", посочи Гунев в интервю за предаването "Преди всички".

Според него това заглушаване не може да дойде от Русия. Възможно е обаче то да се е случило не от територията на България, а например от територията на Сърбия.

"Когато самолетът лети високо и заглушителното устройство се намира високо по права линия, може да е на стотици километри. Ако се извърши целенасочено само към един летящ обект, трябва да става от изключителна близост, т.е. някъде близо до летището. Но дори в такива случаи, би засегнало още много други системи", изказа мнение той.

Гунев е сигурен, че ще бъдат направени много проверки, но изказа съмнение, че всичко по случая ще стане публично известно в близките дни, дори да има изслушване в НС.