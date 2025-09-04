IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 111

Михаил Галузин: Киев и ЕС не показват готовност за мирни решения на кризата

Готови сме да продължим диалога с Киев с Истанбул, добави зам.-министърът

04.09.2025 | 20:15 ч. Обновена: 04.09.2025 | 21:33 ч. 6
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Русия може да види липса на желание у Киев и неговите европейски спонсори да търсят мирни решения на кризата, заяви заместник-министърът на външните работи на Русия Михаил Галузин.

“Със съжаление виждаме, че Киев и неговите европейски спонсори досега не са демонстрирали желание да търсят мирни решения на кризата“, посочи дипломатът в интервю за списание “Нови руски региони“, публикувано на уебсайта на Министерството на външните работи.

“Въпреки това, ние сме готови да продължим диалога с Киев в Истанбул и сме отворени да разгледаме възможността за повишаване на нивото на нашите делегации“, подчерта дипломатът, цитиран от ТАСС.

Свързани статии

Според Галузин, последните изявления на киевското ръководство подчертават опит за обезсилване на споразуменията, постигнати на руско-американската среща на върха в Аляска. “Режимът на Зеленски всъщност за пореден път отхвърли необходимостта от справяне с коренните причини за конфликта. В крайна сметка обаче е невъзможно да се приложи каквото и да е друго споразумение, без да се положи такава основа“, добави той.

“Това не е единственият пример за обструктивната позиция на киевските власти. Нека ви напомня: на последната среща на руската и украинската делегации, която се проведе в Истанбул на 23 юли, предложихме да се сформират три работни групи - по политически, военни и хуманитарни въпроси. Мина повече от месец и все още не сме получили отговор“, отбеляза руският зам.-министър на външните работи.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Михаил Галузин Москва Киев преговори ЕС войната в Украйна
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem