Русия може да види липса на желание у Киев и неговите европейски спонсори да търсят мирни решения на кризата, заяви заместник-министърът на външните работи на Русия Михаил Галузин.

“Със съжаление виждаме, че Киев и неговите европейски спонсори досега не са демонстрирали желание да търсят мирни решения на кризата“, посочи дипломатът в интервю за списание “Нови руски региони“, публикувано на уебсайта на Министерството на външните работи.

“Въпреки това, ние сме готови да продължим диалога с Киев в Истанбул и сме отворени да разгледаме възможността за повишаване на нивото на нашите делегации“, подчерта дипломатът, цитиран от ТАСС.

Според Галузин, последните изявления на киевското ръководство подчертават опит за обезсилване на споразуменията, постигнати на руско-американската среща на върха в Аляска. “Режимът на Зеленски всъщност за пореден път отхвърли необходимостта от справяне с коренните причини за конфликта. В крайна сметка обаче е невъзможно да се приложи каквото и да е друго споразумение, без да се положи такава основа“, добави той.

“Това не е единственият пример за обструктивната позиция на киевските власти. Нека ви напомня: на последната среща на руската и украинската делегации, която се проведе в Истанбул на 23 юли, предложихме да се сформират три работни групи - по политически, военни и хуманитарни въпроси. Мина повече от месец и все още не сме получили отговор“, отбеляза руският зам.-министър на външните работи.