Руският президент Владимир Путин е изразил готовност да организира лична среща с украинския си колега Володимир Зеленски, но само ако срещата на върха се проведе в Москва. Руският лидер даде пресконференция след парада за Деня на победата в Пекин в сряда и заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е поискал двамата да седнат и да обсъдят слагането на край на войната на Русия в Украйна.

"Казах "да", възможно е, нека дойде в Москва", каза Путин и добави: "Никога не съм изключвал възможността да се срещна с него. Но има ли смисъл да се срещнем с него", добави той, отново поставяйки под въпрос легитимността на президентството на Зеленски.

"Можем да го направим, никога не съм отказвал да го направя, ако това доведе до някакви положителни резултати", на мнение е руския президент.

Кремъл многократно повдига въпроса за изтичането на президентския мандат на Зеленски, въпреки че Украйна няма законно право да провежда избори, докато е във война и част от територията ѝ е под окупация.

В отговор украинският външен министър отхвърли идеята за провеждане на лични преговори с Путин, ако те ще се проведат в руската столица.

В публикация в X в сряда вечерта Андрий Сибига изброи седем държави, които са предложили да бъдат домакини на мирни преговори, наричайки ги "сериозни предложения".

"И все пак Путин продължава да се забърква с всички, като прави съзнателно неприемливи предложения. Само засиленият натиск може да принуди Русия най-накрая да се заеме сериозно с мирния процес", каза Сибига.

Последните думи на Путин идват след поредица от срещи, организирани от Тръмп през август, включително среща на върха с Путин в Аляска, бързо последвана от друга със Зеленски и европейските и натовските лидери във Вашингтон. Срещата в Аляска не доведе до незабавни резултати, като Тръмп заяви по това време, че “не сме стигнали до там, но имаме добър шанс да стигнем там“, припомня Euronews.

Въпреки това, президентът на САЩ оттогава настоява за напредък в прекратяването на войната с Русия, обещавайки, че Украйна ще получи значителни гаранции за сигурност като част от всяко бъдещо мирно споразумение, тъй като Европа остава “първата линия на защита“.

Москва многократно е отхвърляла възможността за директни преговори между Зеленски и Путин, посочвайки различни причини, включително че подготовката все още не е приключила, поставяйки под въпрос легитимността на Зеленски и заявявайки, че никога не са се съгласявали на каквато и да е среща.

Помощникът на Кремъл по външната политика Юрий Ушаков, който присъстваше на срещата на върха в Аляска през август, заяви във вторник, че между Тръмп и Путин не е постигнато споразумение за среща с украинския лидер.

В понеделник Путин открито обвини Запада и НАТО за продължаващата му тотална война срещу Украйна по време на обръщението си на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Тяндзин.

Путин защити пълномащабното си нахлуване в Украйна в началото на 2022 г., казвайки на събралите се, че войната е “резултат от преврат в Украйна, който беше подкрепен и провокиран от Запада“ – препратка към кървавите протести на Евромайдана в Киев, които завършиха с отстраняването на съюзения с Кремъл президент Виктор Янукович през 2014 г.

"Втората причина за кризата са постоянните опити на Запада да въвлече Украйна в НАТО", добави Путин.

Руският президент многократно е отправял подобни обвинения в миналото, без да предоставя доказателства.

Междувременно Русия продължи ежедневните си бомбардировки срещу Украйна, като изстреля залп от над 500 дрона и две дузини ракети по няколко региона в Украйна в нощта срещу сряда. Тя също така засили лятната си офанзива в Източна Украйна, насочена към окупиране на цяла Донецка област.