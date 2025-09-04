Путин и Ким се обичат: Посмяха се, прегръщаха се и закусиха заедно

Руският президент Владимир Путин и севернокорейският лидер Ким Чен Ун бяха забелязани да се смеят, шегуват, прегръщат и дори да закусват заедно по време на пътуване до Пекин.

Редки снимки запечатаха откровени моменти между двамата лидери, докато седяха един срещу друг на масата и се возеха в кола - подчертавайки личната топлина и нарастващата близост в отношенията между Русия и Северна Корея.

В привидно добро настроение Путин и Ким Чен Ун бяха видени да споделят моменти на смях и прегръдка по време на посещението си в Пекин, за да присъстват на честването в Китай на 80-годишнината от края на Втората световна война.

Двамата лидери проведоха и лична среща, от която струеше разбирателство и взаимна благодарност, а Ким каза на Путин, че винаги ще помага на “братска Русия”.

Нарастващата военна мощ на Китай беше демонстрирана от президента Си Дзинпин вчера по време на мащабен парад в Пекин.

Президентът Си приветства Ким с дълго ръкостискане, след което се отправи към Путин, преди тримата да тръгнат заедно, за да гледат парада. Това беше само по себе си исторически момент - трима световни лидери на такова знаково събитие.

Това беше първият път, когато и тримата лидери бяха видени публично заедно. По-късно Путин и Ким се срещнаха, като руският президент похвали Пхенян за изпращането на войници да се бият в Украйна. Путин и Ким се присъединиха към 24 други високопоставени лица, поканени на парада в Пекин.

Президентът на Южна Корея И Дже-мьон получи покана, но я отказа. Индийският премиер Нарендра Моди, който се срещна с президента Си по-рано тази седмица, също не присъстваше.

Си Дзинпин се похвали, че Китай е “неудържима“ сила и предупреди, че светът е изправен пред избор между “мир или война“.

В понеделник Си представи визията си за нов глобален ред за сигурност и икономика по време на среща на върха на държави, в която участваха Русия и Индия.

В едва прикрита атака срещу Америка на Доналд Тръмп, той заяви: “Трябва да продължим да заемаме ясна позиция срещу хегемонизма и политиката на силата.“ В посланието си американският президент помоли Си да “предаде най-сърдечните ми поздрави на Владимир Путин и Ким Чен Ун, докато заговорничите срещу Съединените американски щати“.

Огромното шоу на Китай вчера имаше за цел да докаже, че настига американската армия.

САЩ и Западът отдавна имат предимство пред Китай благодарение на своите технологии и качеството на оръжията си, но демонстрацията на сила на Пекин разкрива, че дори това сега е застрашено.

Бяха показани междуконтинентални балистични ракети, способни да нанесат ядрен удар по западни градове, и хиперзвукови ракети, способни да поразяват кораби в морето.

Имаше и нови танкове, самолети, подводни дронове и бойни роботи. Демонстрацията имаше за цел да покаже на света, че Китай един ден може да е готов да разчупи дългогодишната хватка на Запада върху международния ред.

Но зад колоните от танкове и редици войници, маршируващи в перфектен синхрон, малка бяла кутия, поставена на транспортер, може да е най-ясният знак за напредъка на Китай в оръжейните технологии.

LY-1 е корабно лазерно оръжие – допълнение към мощния военноморски флот, който вече разполага с повече бойни кораби от ВМС на САЩ. Неговите специфични възможности остават неизвестни, но експертите се опасяват, че може да прогори електрониката и да заслепи вражеските сензори, и по този начин да свали дронове, ракети и самолети.

Друга любопитна подробност е разговорът между Путин и Си, които бяха подслушани на парада да обсъждат биотехнологиите и развитието на науката за удължаването на живота.

Путин предположи, че вечният живот може да бъде постижим в резултат на иновации в биотехнологиите, според коментари, уловени от китайската държавна телевизия в силен микрофон. Нито Си, нито Путин са изразили намерение да се оттеглят.

В един момент преводачът на Путин каза: “С развитието на биотехнологиите, органите могат да бъдат непрекъснато трансплантирани и хората могат да живеят все повече и дори да постигнат безсмъртие.“