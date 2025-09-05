Обсъжда се разполагането на хиляди чужди военни в Украйна, Путин: Ще бъдат цел

Разполагането на хиляди чуждестранни военнослужещи в Украйна бива обсъждано в рамките на следвоенните гаранции за сигурност за Киев, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

"Важно е, че обсъждаме всичко това. Да, определено (чуждестранните военнослужещи - бел. ред.) ще бъдат хиляди, не просто някаква бройка. И това е факт", каза той в Ужгород, Западна Украйна след срещата си с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Вчера френският президент Еманюел Макрон заяви, че 26 държави са поели ангажимент да предоставят следвоенни гаранции за сигурността на Украйна, включително международни сили по въздух, земя и вода. Първоначално той заяви, че тези страни ще разположат сили в Украйна, но по-късно уточни, че част от тях ще предоставят гаранции, докато са извън нея, например помагайки за оборудването и обучението на силите на Киев.

В отговор на журналистически въпрос Зеленски заяви, че в момента е твърде рано да се коментират подробности.

Руският президент Владимир Путин заяви в петък, че всички западни войски, разположени в Украйна, биха били легитимни цели за удари от Москва.

В Ужгород Зеленски заяви, че е "координирал стъпките“ с Коща в преговорите за присъединяване на Украйна към Европейския съюз. Киев разглежда членството в ЕС като ключ към сигурността и възстановяването си след войната.

Очаква се днес украинският президент да се срещне и със словашкия премиер Роберт Фицо. Заместник-министърът на енергетиката Роман Андарак заяви в Копенхаген, че се очаква Зеленски да обсъди с Фицо постепенното преустановяване на доставките на руски петрол през Украйна. Словакия разчита силно на доставките от Русия по нефтопровода "Дружба“, чиято инфраструктура беше атакувана от украински дронове, което доведе до неколкократни прекъсвания на доставките, което предизвика критики от Братислава.

Фицо се срещна с Путин по-рано тази седмица в Пекин и заяви, че Братислава иска да нормализира отношенията си с Москва.

Украйна призовава другите страни да спрат да купуват руски петрол, за да лишат Москва от средства за водене на война.