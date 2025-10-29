Най-малко 64 загинали при операция срещу трафика на наркотици в Рио де Жанейро

В акцията са участвали около 2500 полицаи, както и бронетранспортьори и хеликоптери

Най-малко 64 души, сред които четирима полицаи, са загинали по време на мащабна операция срещу трафика на наркотици в Рио де Жанейро, предаде БТА.

Операцията е проведена в два от бедните квартали на града. В акцията са участвали около 2500 полицаи, предава БГНЕС.

В подкрепа са били изпратени 2 хеликоптера, 32 бронирани автомобила и 12 машини, използвани за премахване на барикадите, издигнати от наркотрафикантите, за да попречат на преминаването на полицаите през тесните улички в гетата .

Губернаторът на щата Рио Клаудио Кастро определи операцията като „най-голямата в историята на щата“.

„До момента имаме 56 ареста и 18 неутрализирани престъпници“, заяви Кастро на пресконференция. „За съжаление, сред загиналите има и полицаи“, добави той, без да уточни точния им брой.

Полицейските операции са често срещани в Рио, главната туристическа дестинация на Бразилия, особено във фавелите — бедни и гъсто населени квартали, често контролирани от престъпни групировки. Според официални данни, през 2024 г. около 700 души са загинали по време на полицейски операции в Рио — средно почти по двама на ден.