Археолог откри зъб на мамут на брега на Рейн

Археолог любител е открил зъб на мамут с дължина около 30 сантиметра на брега на Рейн, съобщи в четвъртък Филип Шулте, археолог от службите за опазване на околната среда в германския град Бон, цитиран от БТА.

„Състоянието на находката е необичайно добро“, каза Шулте, добавяйки, че зъбът вероятно се е намирал под вода, което го е предпазило от контакт с въздуха. Той датира зъба на възраст между 15 000 и 125 000 години. Находката, тежаща 4 килограма, показва типичните за кътници следи от употреба по повърхността. Тя ще бъде подложена на консервация в музея Рур в Есен, за да се предотврати влошаване, каза Шулте.

Откритието е дело на Рустам Вагнер, 44-годишен любител археолог, който е съобщил за това на властите, както се изисква от закона.

„Търся по бреговете на Рейн от години“, каза той, добавяйки, че преди това е правил находки от келтския и римския период, докато е упражнявал хобито се. Сред предишните находки на Вагнер са монети, часовници и невзривени боеприпаси. Зъбът на мамут е намерен точно срещу телевизионната кула в Дюселдорф. Първоначално находката го озадачава, но скоро разбира какво е. „Някои хора биха го подминали“, казва той.

Бивни на мамут са намерени през 2012 г., когато в града се е строила подземна железопътна линия, а през същата година зъб на мамут е намерен на строителна площадка в град Гелзенкирхен на север.