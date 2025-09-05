IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Дете на 1,5 г. погълна оставена на площадка дрога, влезе в болница

То е дало положителна проба за кокаин, амфетамин и екстази

05.09.2025 | 21:30 ч. Обновена: 05.09.2025 | 22:44 ч. 8
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Малко дете бе прието в интензивно отделение в Германия, след като погрешка е погълнало наркотици, оставени на детска площадка, предаде ДПА.

След изследвания то е дало положителна проба за кокаин, амфетамин и екстази, съобщи днес полицията. Инцидентът е станал в понеделник в северния град Волфенбютел, близо до Хановер.

18-месечното дете е било на детска площада с майка си и още едно дете. По-късно баща му е пристигнал на мястото и е забелязал, че то се държи странно, показва признаци на апатия, загуба на апетит и необичайна привързаност към играчка. 

По-късно, по време на пътуване в кола, детето е повърнало "подобен на пластмаса" материал. To е откарано в болница, където след кръвни изследвания е станало ясно, че е приело наркотици. Животът му не е в опасност. 

Все още не е ясно какво количество дрога е погълнало. Предстои да се направи допълнителен кръвен тест за потвърждаване и количествено установяване на веществата.

Властите незабавно са затворили площадката. При претърсването, в което били използвани и кучета, обучени да откриват наркотици, не са намерени други вещества. След това достъпът до площадката е бил възстановен. 

