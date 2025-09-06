Тръмп с указ: Преименува на Министерството на отбраната в "Министерство на войната"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ, предвиждащ Министерството на отбраната да бъде преименувано на "Министерство на войната", съобщава БТА.

По думите на републиканеца "това е послание за победа" към целия свят, съобщиха агенциите.

"Това е много по-подходящо име предвид света, в който живеем днес", каза американският лидер пред репортери в Овалния кабинет в присъствието на шефа на Пентагона Пийт Хегсет, който отсега нататък може да бъде наричан "министър на войната".

С промяната Тръмп на практика върна старото име на ведомството, сменено в годините непосредствено след Втората световна война, когато правителството на САЩ решава да изтъква ролята на Пентагона като министерство, чиято задача е да предотвратява конфликти.

Ходът на републиканеца е поредният му опит за промяна в облика на американските въоръжени сили, след необичайното му решение да организира военен парад в центъра на Вашингтон и да върне старите имена на бази, които бяха променени след протестите за расова справедливост през 2020 г.

"Това е много важна промяна, защото тук става дума за нагласа", каза Тръмп, докато подписваше указа на церемония в Овалния кабинет. "Става дума за нагласа да побеждаваш."