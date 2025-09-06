Акула уби мъж във водите край Сидни

Акула разкъса до смърт мъж във водите край Сидни, съобщиха австралийската полиция.

Заради фаталният инцидент са затворени редица плажове, предаде АФП.

Мъжът бил изваден от вълна на Long Reef Beach, но е починал на място, съобщиха от полицията на Нов Южен Уелс.

"Мъж е починал на северните плажове, след като е бил ухапан от това, което се смята за голяма акула", заявиха властите.

Два фрагмента от сърф са иззети и отведени за съдебна експертиза.

Това е първият фатален случай с акула в Сидни от 2022 г., когато 35-годишният британски инструктор по гмуркане Саймън Нелист беше убит край Little Bay. Предишният смъртоносен инцидент в града е от 1963 г.

След последната атака плажовете на Тихия океан между северните предградия Манли и Наръби бяха затворени „до второ нареждане“.



Хората са били инструктирани незабавно да напуснат водата, отбелязва БГНЕС.