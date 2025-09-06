Путин: Не виждам особен смисъл за среща със Зеленски

Не виждам особен смисъл за среща с украинския президент Володимир Зеленски за обсъждане на прекратяването на войната на Русия срещу Украйна. Това заяви руският президент Владимир Путин, съобщи „Киев Индипендънт“.

Украински и европейски представители последователно настояват за пълно прекратяване на бойните действия като предварително условие за мирни преговори между Киев и Москва.

„Многократно съм казвал, че съм готов за тези контакти със Зеленски“, заяви Путин на Източния икономически форум във Владивосток.

„Не виждам особен смисъл в тях, защото е практически невъзможно да се постигне съгласие с украинската страна по ключови въпроси: дори да има политическа воля, в което се съмнявам, има правни и технически трудности“, каза руският президент.

Наред с другото, Москва настоява Украйна да признае незаконните анексии на нейни територии и да се изтегли от контролираните от Киев части на тези региони.

Русия окупира и незаконно анексира Крим още през 2014 г., а през 2022 г. обяви за свои и части от Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област.

Путин твърди, че всяко споразумение с Киев относно окупираните територии трябва да бъде потвърдено чрез референдум съгласно украинската конституция. За това обаче би трябвало да бъде отменено военното положение, действащо в Украйна.

Зеленски категорично отхвърля признаването на окупираните територии като руски, определяйки това като „червена линия“, която Киев няма да премине. В Конституцията на Украйна е записано, че „територията на Украйна в нейните настоящи граници е неделима и неприкосновена“.

Руският лидер също заяви, че е готов да се срещне със Зеленски единствено в Москва.

„Ако те (Украйна) искат да се срещнат с нас, ние сме готови. Най-доброто място за това е столицата на Руската федерация, градът-герой Москва“.

На 4 септември, след срещата на „Коалицията на желаещите“ в Париж, Зеленски коментира поканата на Путин:

„Русия започна да говори за среща, което само по себе си е добре, но засега не виждаме желание от тяхна страна да прекратят войната. Зрели лидери трябва да излязат от подобна среща с резултати – най-добре с край на войната“.

Путин предупреди, че чужди войски на украинска територия ще бъдат считани за „легитимни цели за унищожение“. Той добави, че тяхното разполагане би било излишно, ако се постигне мирно споразумение.