Състоянието на директора на полицията в Русе, пребит от тийнове, се влошава

Извършена му е животоспасяваща операция от хирурзи и уролози

05.09.2025 | 12:36 ч. Обновена: 05.09.2025 | 13:55 ч. 89
Влошава се състоянието на директора на полицията в Русе след нанесен побой, съобщава БНТ.

Извършена му е животоспасяваща операция от хирурзи и уролози. След побоя стaрши комисар Николай Кожухаров е изгубил литър и половина кръв. Негови колеги са дарили кръв за преливане.

До нападението се стигна, след като Кожухаров направил забележка за шофиране с висока скорост на младежи. Трима от нападателите са на 19 години, а четвъртият на 15.

Обвението ще бъде променено за нанасяне на тежка телесна повреда.

Русе побой Николай Кожухаров
