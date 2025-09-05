Състоянието на директора на полицията в Русе, пребит от тийнове, се влошава

Влошава се състоянието на директора на полицията в Русе след нанесен побой, съобщава БНТ.

Извършена му е животоспасяваща операция от хирурзи и уролози. След побоя стaрши комисар Николай Кожухаров е изгубил литър и половина кръв. Негови колеги са дарили кръв за преливане.

До нападението се стигна, след като Кожухаров направил забележка за шофиране с висока скорост на младежи. Трима от нападателите са на 19 години, а четвъртият на 15.

Обвението ще бъде променено за нанасяне на тежка телесна повреда.