Повдигат обвинения на биячите на полицейския шеф на Русе, единият е на 15 г.

Прокуратурата ще повдигне обвинения на четиримата задържани за побоя над директора на полицията в Русе - ст. комисар Николай Кожухаров. Той остава в интензивно отделение, докато се стабилизира. Извършена му е животоспасяваща операция от хирурзи и уролози. След побоя Кожухаров е изгубил литър и половина кръв. Негови колеги са дарили кръв.

Трима от нападателите са на 19 години, а четвъртият на 15. Срещу тях ще бъдат повдигнати две обвинения за хулиганство и за причиняване на средна телесна повреда на служител на реда.

До побоя срещу полицейския началник се стигна след като направил забележка за шофиране с висока скорост на младежите.

Към момента няма опасност за живота му. Имаше опасност да бъде отстранен един от бъбреците му, но лекарите от университетската болница са успели да се справят и това не се е случило.

Вчера главният секретар на МВР, вътрешният министър и органите на реда поискаха най-тежки наказания за четиримата извършители – те ще отговарят поне по две обвинения. Задържани са за срок до 72 часа.

От МВР разпоредиха засилено полицейско присъствие в целия град, ще се извършват множество проверки, особено в нощните часове.