Почина легендарният моден дизайнер Джорджо Армани

Италианският моден дизайнер Джорджо Армани почина, съобщиха от модната компания в четвъртък.

“С безкрайна скръб, Armani Group обявява кончината на своя създател, основател и неуморна движеща сила: Джорджо Армани“, се казва в изявление на модната къща, цитирано от Ройтерс.

Армани, който беше на 91 години, беше синоним на модерен италиански стил и елегантност. Той съчетаваше дизайнерския усет с проницателността на бизнесмен, управлявайки компания с годишен оборот от около 2,3 милиарда евро (2,7 милиарда долара).

Армани не се чувстваше добре от известно време и беше принуден да се откаже от ревютата на групата си на Седмицата на мъжката мода в Милано през юни, което беше първият път в кариерата му, в който пропусна едно от събитията си на модния подиум.

Известен като “Re Giorgio“ - "Крал Джорджо" - дизайнерът беше известен с това, че наблюдаваше всеки детайл от колекцията си и всеки аспект от бизнеса си, от рекламата до оправянето на прическите на моделите, когато те излизаха на подиума.

На дизайнера се отдава заслуга за десетилетията му практика, в която е създал типично италианска естетика в дрехите си, както и за това, че е издигнал червените килими на Холивуд до нови висоти, добавя CNN.

“Сеньор Армани, както винаги е бил наричан с уважение и възхищение от служителите и сътрудниците си, почина спокойно, заобиколен от своите близки“, се казва в изявление на Armani Group, описвайки основателя като “неуморна движеща сила. В тази компания винаги сме се чувствали като част от семейство“, се казва в изявление, предоставено от марката от името на семейството и служителите му”, се казва в изявлението на компанията.

“Днес с дълбока емоция усещаме празнотата, оставена от този, който основа и подхранва това семейство с визия, страст и всеотдайност. Но именно в неговия дух ние, служителите и членовете на семейството, които винаги са работили редом с г-н Армани, се ангажираме да защитим това, което той е изградил, и да продължим компанията му напред в негова памет, с уважение, отговорност и любов”, гласи съобщението от Armani Group.

През юни 2025 г. Армани не присъстваше, за да се поклони по обичайния си начин на ревюто на марката по време на Седмицата на мъжката мода в Милано, което отбеляза първия път в кариерата му, в който пропусна собствено събитие на подиума. По това време компанията публикува изявление, че той „в момента се възстановява у дома“, без да уточнява здравословното му състояние.

Подробности и датата на погребението все още не са съобщени.

Джорджо е роден е в Пиаченца, Италия на 11 юли 1934 г. в семейството на Уго Армани, който е счетоводител в транспортна компания и Мария Раймонди. Има по-голям брат, Серджо, и по-малка сестра, Розана.

Докато учи в Liceo Scientifico Leonardo da Vinci в Милано, Армани мечтае за кариера в медицината, особено след като прочита романа на Арчибалд Кронин “Цитаделата". Записва се да следва медицина в Миланския университет, но през 1953 г., след три години следване, прекъсва и се записва в армията. След като служи в армията в продължение на две години, той изоставя следването си напълно и през 1957 г. намира работа като асистент и купувач в La Rinascente в Милано, тогава един от най-шикозните универсални магазини в Европа. Поради медицинското си образование той е назначен във Военна болница във Верона, благодарение на което посещава представления на Арена ди Верона.

Започва да създава нови модели през 1970 година, които се продават в няколко модни къщи в Италия. През 1974 г. е представена неговата първа колекция, която преминава при голям успех. Истинската слава го достига през 1975 г.

Армани е сред водещите модни дизайнери в света, диктуващи модата на вече няколко поколения. Освен облекло, той има в колекциите си аксесоари, часовници и бижутерия.

Той е сред първите дизайнери, забранили участието на модели с индекс на телесната маса (BMI) под 18 след смъртта на модела Ана Каролина Рестън през 2006 г. вследствие на анорексия нервоза.

Приживе Армани беше открито бисексуален. Той имаше връзка със своя бизнес партньор, архитекта Серджо Галеоти от 1975 до смъртта на Галеоти през 1985 г.