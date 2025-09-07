IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Откриха мъртъв изчезнал канадски войник в Латвия

Причината за смъртта не е оповестена

07.09.2025 | 08:47 ч. Обновена: 07.09.2025 | 11:01 ч. 10
БГНЕС

БГНЕС

Канадските военни съобщиха в събота, че войник, който е бил в неизвестност в продължение на няколко дни, е намерен мъртъв в Латвия, предаде АФП.

Сержант Джордж Хол, член на Канадските въоръжени сили, разположени в балтийската страна, който изчезнал на 2 септември, е бил намерен мъртъв на 5 септември..

Канадският премиер Марк Карни заяви, че е дълбоко натъжен от новината за смъртта на Хол и изрази най-искрените си съболезнования на приятелите, семейството и колегите му във въоръжените сили.

 С почти 20-годишен опит в канадските въоръжени сили, Хол беше разпределен в операция „Reassurance“ - най-голямата мисия на Канада в чужбина, допринасяща за възпиращия ефект на НАТО в Централна и Източна Европа.

Военната полиция на канадските въоръжени сили подкрепя латвийските власти в текущото разследване на обстоятелствата около смъртта на Хол.

Причината за смъртта не е оповестена.

Официални представители заявиха, че инцидентът не представлява заплаха за 1500-те войници, разположени в Латвия в подкрепа на операция „Reassurance“, като част от канадската бойна група на НАТО, която е там от 2017 г. I БГНЕС

Латвия Канадски войник НАТО
