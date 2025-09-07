IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 15

Руска ракетна атака срещу Киев отне живота на дете и млада жена

Тялото на детето, което е било на 1 година, бе открито под развалините

07.09.2025 | 10:17 ч. Обновена: 07.09.2025 | 11:02 ч. 26
БГНЕС

БГНЕС

Руска ракетна атака тази нощ срещу украинската столица Киев отне живота на едногодишно дете и млада жена, съобщи кметът на града Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс.

След нападението на последния етаж на административна сграда в столичния Печерски район е пламнал пожар, каза на свой ред началникът на градската военна администрация на Киев Тимур Ткаченко в публикация в социалните мрежи.

Тялото на детето, което е било на 1 година, бе открито под развалините, уточни Ткаченко, цитиран от Асошиейтед прес.

Ракетната атака прекъсна енергоснабдяването на някои места в Киев. Ройтерс и АП информират, че гъст дим се издига в центъра на столицата на Украйна над сградата на седалището на украинското правителство в Печерски район, в която се намират кабинетите на министрите.

Тази нощ Украйна и Русия си размениха удари с дронове, след които се разразиха пожари. Жилищни сгради в украинската столица Киев бяха сериозно повредени и освен двете жертви още 11 души са ранени, съобщи кметът на града Виталий Кличко, цитиран от ДПА.

През нощта експлозии имаше също така и в градовете Одеса, Харков, Днепър (Днипро на украински език), Запорожие и Кривой Рог, съобщава БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Виталий Кличко Украйна Войната в Украйна ракетна атака
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem