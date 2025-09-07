Бодигардовете на Путин и Ким Чен Ун се сбили за... дистанционно за климатик

Според журналиста на „Комерсант“ Андрей Колесников, час от бодигардовете на руския президент Владимир Путин и севернокорейския лидер Ким Чен Ун са се скарали за дистанционното за климатика по време на среща между двамата лидери в Китай по-рано тази седмица.

Конфликтът е започнал, когато един от телохранителите на Ким мълчаливо е настроил температурата в стаята на 23 градуса по Целзий. Руският му колега е възразил, настоявайки тя да бъде намалена до 20 градуса по Целзий.

Според Колесников спорът е започнал като словесен разговор, като охранителят на Путин е говорил на руски. Въпреки че телохранителят на Ким го е разбрал, той е отказал да се подчини, което е довело до физическа разправа за дистанционното.

„Те прекараха известно време, откъсвайки пръстите си от дистанционното, преди единият от тях най-накрая да загуби самообладание и да разреши въпроса с едно движение“, пише Колесников. „Кореецът вероятно е почувствал лека болка.“

Една от снимките в репортажа на Колесников е озаглавена „Жарът никога не беше усилен“, което предполага, че руската гвардия е спечелила спора.

Колесников също така отбеляза, че мястото на срещата е било набързо организирано - първоначално в стаята е имало само два стола, недостатъчни за разговори на ниво делегация. Служителите дори сменили беларуските знамена със севернокорейски пред очите на пресата.

Срещата между Путин и Ким се проведе на 3 септември в Китай. По време на разговорите им Путин подчерта „съюзническите отношения“ между двете страни и изрази благодарност за севернокорейските войници, участващи в руската инвазия в Украйна.