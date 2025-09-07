Джорджо Армани ще бъде погребан на 8 септември близо до Милано

Италианският моден дизайнер Джорджо Армани, който почина на 91-годишна възраст, ще бъде погребан на 8 септември на частна семейна церемония в село близо до Милано, съобщиха местните власти.

Хиляди хора се сбогуваха с него през уикенда, когато ковчегът му бе изложен до централата на неговата мултимилиардна лайфстайл компания в Милано, предаде АФП.

Армани, който почина на 4 септември, ще бъде погребан в средновековното село Ривалта, южно от Милано, където е погребана и майка му, заяви местната асоциация за замъците в региона.

Ще бъдат разположени сили за сигурност, за да „гарантират уединението на погребението“, насрочено за средата на следобеда, написа асоциацията в социалните мрежи.

Кметът на Милано Джузепе Сала също обяви 8 септември за ден на траур в града.

Компанията Armani съобщи, че магазините ѝ в Италия ще бъдат затворени на 8 септември следобед в знак на уважение.

От смъртта му насам холивудски звезди, политици и спортисти отдават почит на легендата на модата.