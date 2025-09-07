Хитростта и измамата във войната: Как Украйна заблуждава врага с надуваеми танкове

През юни 2023 г. видеоклип започна да се разпространява в провоенните руски социални медийни канали, очевидно показващ дрон, унищожаващ украински танк при масивна експлозия. Но не всичко е такова, каквото изглежда във войната между Русия и Украйна.

Това видео беше последвано от украински кадри, показващи смеещ се войник, който сочи към горящите останки и възкликва:

„Удариха дървения ми танк!“

Въпросният танк се оказа шперплатова примамка, използвана от украинските сили, за да заблудят руснаците.

Това е един от многото хиляди модели на военна техника в пълен мащаб, използвани както от Украйна, така и от Русия, за да подведат врага да губи ценни боеприпаси, време и усилия.

Почти всичко, което се вижда на фронтовата линия - от малки радари и гранатомети до джипове, камиони, танкове и истински войници - може да е фалшиво. Тези имитации могат да бъдат в плоски опаковки, да бъдат надуваеми, двуизмерни или да създават радарна илюзия на танк, като отразяват радиовълните по специален начин.

В случая с някои видове оръжия, разположени в Украйна, поне половината от тях всъщност са имитации на примамки.

Сред най-популярните примамки, използвани от украинската армия, са моделите на произведените във Великобритания гаубици M777. Западните съюзници се смятат, че са доставили на Киев над 150 от тези високоманеврени и точни артилерийски оръдия, наречени от украинските войници „Трите брадви“.

Както при много други видове оборудване, използвано от украинската армия, доброволците играят важна роля в доставката на макети на примамки.

Руслан Клименко казва, че само неговата доброволческа група „На часа“ е произвела и доставила на украинските сили около 160 модела M777. Това, което ги прави особено популярни, е фактът, че сглобяването им на фронтовата линия отнема три минути, двама души и никакви инструменти.

„Без значение колко ще бъдат доставени, всички ще бъдат използвани добре“, казва Клименко пред BBC.

Павло Нарожни от друга група доброволци, наречена „Реактивна поща“, казва, че във всеки един момент се произвеждат 10-15 примамки M777.

Примамките на „Реактивна поща“ са изработени от шперплат, предлагат се в плоски опаковки и струват около 500-600 долара. Русия често ги атакува с дронове камикадзе „Ланцет“ на цена около 35 000 долара.

„Вие правите сметките“, казва Нарожни.

Една от неговите примамки M777, с прякор „Толя“, е прекарала повече от година на фронтовата линия, оцелявайки след удари с поне 14 „Ланцета“, твърди той.

"Войските „продължават да я сглобяват отново с лепяща лента и винтове и се връщат на фронтовата линия“, обяснява Нарожни.

Много зависи от това как се разполагат примамките. За да се привлече успешно вражеският огън, е полезно да се пресъздаде вярно реална позиция с колела, сандъци с боеприпаси и тоалетни. Когато се направи правилно, това може да заблуди не само врага, но и гостуващите офицери.

„Имахме случай в една бригада, в който гостуващ командир беше заблуден от примамка: Той попита: „Кой е дал заповед за разполагане на артилерия? Откъде са дошли M777?“ казва офицер от 33-та отделна механизирана бригада на Украйна, който използва позивната Харизма.

Според него друга тактика е бързото премахване на истински оръдия, като минохвъргачки, след употреба и замяната им с примамки.

„Те са идеални за заблуда на врага и за това да го накарат да хаби скъпи ресурси за нищо. Те работят, имаме нужда от повече от тях“, казва той.

Надуваемите примамки - като тази украинска имитация на гаубица „Акация“ - са леки, бързи и лесни за инсталиране, но могат лесно да бъдат унищожени

Арсеналът от примамки на Русия също е богат и разнообразен.

Около половината от дроновете, участвали във всяка от последните въздушни атаки на Русия, всъщност са евтини имитации, казват украинските военни.

„В днешно време е петдесет на петдесет. Петдесет процента са истински дронове „Шахед“, а петдесет процента са имитации на дронове. Тяхната задача е да претоварят противовъздушната ни отбрана и в идеалния случай да ни накарат да използваме ракета срещу дрон, който струва безценни пари“, казва говорителят на украинските военновъздушни сили Юрий Ихнат. „Понякога това е нещо от шперплат, което изглежда сякаш е било сглобено от някакви ученици.“

Докато е във въздуха обаче, за украинските радари изглежда по същия начин като смъртоносен дрон „Шахед“, казва полковник Ихнат.

Една руска фирма, „Русбал“, произвежда имитации, които включват 2D примамки, за да подведат събирането на разузнавателна информация от въздуха или космоса, примамки, които имитират топлината, излъчвана от двигатели или радио трафик, идващ от уоки-токитата на войниците, и рефлектори, които заблуждават вражеските радари.

Истински войници също могат да бъдат имитирани. Доброволци от подкрепяното от Кремъл движение „Народен фронт“ в Новосибирск са направили манекени, облечени във военни униформи. За да имитират човешка топлина и по този начин да заблудят украинските термометри, те са снабдени с нагревателна тел под якето.

Но разбира се, примамките не са нова идея във войната.

В подготовка за десанта в Деня „Д“, във Великобритания е създадена изцяло фалшива армейска група, оборудвана с макети на танкове и самолети-примамки. Всичко това е било част от сложен трик, за да се скрие реалността на място и да се даде на съюзниците елементът на изненада, от който се нуждаят, за да започнат атаката си.

Военните технологии са се подобрили значително след Втората световна война. Дроновете и безпилотните системи на бойното поле са основна иновация в тази война, например. Но без значение какви нови оръжия за унищожение стигнат до бойното поле, това само показва, че хитростта и измамата – дори с нещо толкова просто като надуваема кукла – винаги ще играят роля във войната.