Заради Тръмп: Финалът на US Open беше отложен с 30 минути

Извънредните мерки за сигурност пък доведоха до масово струпване и тълпи

07.09.2025 | 22:10 ч. Обновена: 07.09.2025 | 23:03 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Началото на днешния финал на US Open между Яник Синер и Карлос Алкарас беше забавено с 30 минути, съобщиха организаторите, поради засилените мерки за сигурност, въведени заради присъствието на президента Доналд Тръмп.

„В резултат на въведените мерки за сигурност и за да се гарантира, че феновете имат допълнително време да стигнат до местата си, ние отложихме началото на днешния мач за 14:30 ч. (21:30 българско време)“, се казва в изявление на USTA.

Присъствието на Тръмп на тенис турнира от Големия шлем е поредното в списъка с високопрофилни спортни изяви от началото на новия му мандат.

Това ще бъде първата поява на Тръмп във Флашинг Медоус от 2015 г. насам, когато тогавашният кандидат за президент и съпругата му Мелания бяха освиркани от публиката при пристигането си.

Доналд Тръмп САЩ тенис US Open
