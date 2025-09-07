Защо манията на Ким Чен Ун по почистването на ДНК-то му може да не е просто параноя

След среща с президента Владимир Путин в Пекин тази седмица, прислужниците на Ким Чен Ун бяха заснети от журналисти как махат чашата с вода, от която е пил, избърсват масата, на която е била поставена, и стола, на който е седял.

При минали чуждестранни посещения близки помощници, включително сестра му, са събирали фасовете на севернокорейския лидер и са ги изхвърляли.

Съобщава се, че личният му влак е снабден с тоалетна, която използва само той, за да се предотврати попадането на отпадъчните му продукти в грешни ръце. Но това, което звучи като параноя, се основава на легитимни научни опасения относно информацията, която може да се извлече от най-малките биологични следи.

Пот, слюнка, кръв, урина и дори фекалии могат да бъдат анализирани, за да се получи информация за здравето на собственика им и лекарствата, които приема - и това би могло да бъде използвано от чуждестранни правителства за планиране, пропаганда и потенциално дори за планиране на опит за убийство.

Тези опасения са още по-остри в случая с по-възрастен лидер като 72-годишния Путин и по-млад като 41-годишния Ким, чието здравословно състояние е предмет на постоянни спекулации.

„Той е много дебел и изчезна през 2020 г. за известно време, като се говореше, че е имал „процедура“, сочеща проблеми със сърцето му“, каза Питър Уорд, севернокорейски експерт в южнокорейския институт Седжонг. „Сигурността на Ким Чен Ун изисква това, така че не е толкова изненадващо, че почистват след него. Но в същото време ни напомня за оставащите въпроси около здравето му.“

„Шпионажът с екскременти“ е практика, която засяга не само Ким и Путин, но и американски президенти и дори европейски лидери като президента Макрон.

Малко известният клон на шпионажа датира поне от времето на Сталин. Според съобщения в руски вестници, когато Мао Дзедун посетил Москва през 1949 г., съветските шпиони източили съдържанието на тоалетната му чиния и го анализирали.

Бивш съветски агент Игор Атаманенко каза пред BBC: „Ако открият високи нива на аминокиселината триптофан, те заключават, че човекът е спокоен и достъпен. Но липсата на калий в изпражненията се е възприемала като признак на нервно разположение и човек, който страда от безсъние.“

Свързани статии От страх да не му откраднат ДНК-то: Слуги почистват всичко след Ким в Китай ВИДЕО

През 2022 г. Paris Match съобщи, че руската Федерална служба за защита е транспортирала изпражненията на своя президент обратно в Русия след всяко пътуване в чужбина в специални контейнери - кутиите за изпражнения на Путин, както биха могли да бъдат наречени.

Но дори западните лидери не са безразлични към опасностите от използването на биологичните им следи срещу тях.

След нахлуването в Украйна, френският президент Макрон и германският президент Олаф Шолц поотделно отказаха да се подложат на тестове за Covid в Русия. И двамата трябваше да седят в далечния край на дълга маса по време на разговорите си с Путин, но избегнаха риска от изолиране на ДНК-то им.

Според книгата от 2009 г. „В тайните служби на президента“ от Роналд Кеслер, военноморските стюарди са събирали чаршафи, чаши и предмети, докосвани от американските президенти, за да предотвратят попадането на генетичен материал във вражески ръце.

Дори потта, която Ким може да е оставил върху пекинския стол, може да бъде анализирана за следи от редица здравословни проблеми, включително туберкулоза, болест на Паркинсон, диабет, рак на белия дроб и дори шизофрения.

Крайната употреба би била в разработването на персонализирано биологично оръжие - патоген, проектиран да атакува генома на индивид и безвреден за другите.

Звучи като нещо от филм за Джеймс Бонд - и наистина подобна технология е била част от сюжета на последния, „Няма време за умиране“. Но някои учени смятат, че това може да стане възможно в бъдеще.

И в двата случая изглежда напълно разумно да се вземат предпазни мерки, дори ако това изисква много почистване и неприятна миризма в дипломатическите пощенски кутии.