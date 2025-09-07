Напрежение в Рим след като 1000 ЛГБТ католици преминаха през Светата врата на "Свети Петър"

Снимка: БГНЕС 1 / 12 / 12

Над 1000 ЛГБТ католици и техните семейства преминаха през Светата врата на базиликата „Свети Петър“ този уикенд като част от юбилейно поклонение, включено в официалния календар на Ватикана за Светата година.

Събитието се появи под неутралното заглавие „Поклонение на Асоциацията „Тенда ди Джионата“ (Шатрата на Джонатан) и други асоциации“ за 6 септември 2025 г. на техния уебсайт.

Включването в списъка бележи първия път, когато ЛГБТ поклонение е включено в юбилейната програма на Ватикана. Много поклонници го приветстваха като знак за добре дошли след 12-годишното папство на папа Франциск, докато критиците в католическите медии остро осъдиха хода като подкопаващ църковната традиция.

Някои участници плакаха, когато влизаха в базиликата.

„Просто се чувствах епично, сякаш успях да докосна ръката на Бог“, каза Джъстин дел Росарио пред Associated Press, който носеше разпятие през прага с партньора си.

Поклонници дойдоха от САЩ, Италия и Бразилия. Сред групите бяха DignityUSA, Outreach и делегация от транссексуални от Рим.

Мнозина посочиха историята на папа Франциск, от забележката му от 2013 г. „Кой съм аз, за ​​да съдя?“ до решението му да позволи на свещениците да благославят еднополови двойки, като проправяне на пътя за поклонението. Въпреки че никога не променя учението на Църквата за хомосексуалността, Франциск многократно се среща с ЛГБТ защитници.

Лъв XIV, само месеци след като стана папа, не спомена ЛГБТ католиците по време на юбилейната си аудиенция, но се срещна лично тази седмица с йезуитския отец Джеймс Мартин, който каза, че Светият отец е повторил приветственото послание на Франциск.

Ватиканските служители подчертаха, че добавянето на поклонението към календара е логистично, а не одобрение.

„Това не са спонсорирани дейности. След като се установи, че има място, ние включваме поклонението в общия календар“, каза говорителката на Ватикана Агнезе Палмучи пред Ройтерс.

„Да, първото ЛГБТ+ поклонение във Ватикана, одобрено от папа Франциск няколко месеца преди смъртта му, се провежда този уикенд под ръководството на папа Лъв.“ публикува Pope Crave (@ClubConcrave) в X.

Други го осъдиха като предателство на доктрината.

„По дяволите правилата в църквата „Свети Петър“. ЛГБТ групата La Tenda di Gionata влиза днес в базиликата „Свети Петър“... това е Новата църква. Вижте наследството на папа Франциск“, написа католическият коментатор Майкъл Дж. Мат в X, публикувайки снимки от базиликата.

Ватиканът не отговори веднага на искането за коментар на Fox News Digital.