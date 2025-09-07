Напрежение в Рим след като 1000 ЛГБТ католици преминаха през Светата врата на "Свети Петър"

Над 1000 ЛГБТ католици и техните семейства преминаха през Светата врата на базиликата „Свети Петър“ този уикенд като част от юбилейно поклонение, включено в официалния календар на Ватикана за Светата година.
Събитието се появи под неутралното заглавие „Поклонение на Асоциацията „Тенда ди Джионата“ (Шатрата на Джонатан) и други асоциации“ за 6 септември 2025 г. на техния уебсайт.
Включването в списъка бележи първия път, когато ЛГБТ поклонение е включено в юбилейната програма на Ватикана. Много поклонници го приветстваха като знак за добре дошли след 12-годишното папство на папа Франциск, докато критиците в католическите медии остро осъдиха хода като подкопаващ църковната традиция.
Някои участници плакаха, когато влизаха в базиликата.
„Просто се чувствах епично, сякаш успях да докосна ръката на Бог“, каза Джъстин дел Росарио пред Associated Press, който носеше разпятие през прага с партньора си.
Поклонници дойдоха от САЩ, Италия и Бразилия. Сред групите бяха DignityUSA, Outreach и делегация от транссексуални от Рим.
Мнозина посочиха историята на папа Франциск, от забележката му от 2013 г. „Кой съм аз, за да съдя?“ до решението му да позволи на свещениците да благославят еднополови двойки, като проправяне на пътя за поклонението. Въпреки че никога не променя учението на Църквата за хомосексуалността, Франциск многократно се среща с ЛГБТ защитници.
Лъв XIV, само месеци след като стана папа, не спомена ЛГБТ католиците по време на юбилейната си аудиенция, но се срещна лично тази седмица с йезуитския отец Джеймс Мартин, който каза, че Светият отец е повторил приветственото послание на Франциск.
Ватиканските служители подчертаха, че добавянето на поклонението към календара е логистично, а не одобрение.
„Това не са спонсорирани дейности. След като се установи, че има място, ние включваме поклонението в общия календар“, каза говорителката на Ватикана Агнезе Палмучи пред Ройтерс.
„Да, първото ЛГБТ+ поклонение във Ватикана, одобрено от папа Франциск няколко месеца преди смъртта му, се провежда този уикенд под ръководството на папа Лъв.“ публикува Pope Crave (@ClubConcrave) в X.
Други го осъдиха като предателство на доктрината.
„По дяволите правилата в църквата „Свети Петър“. ЛГБТ групата La Tenda di Gionata влиза днес в базиликата „Свети Петър“... това е Новата църква. Вижте наследството на папа Франциск“, написа католическият коментатор Майкъл Дж. Мат в X, публикувайки снимки от базиликата.
Ватиканът не отговори веднага на искането за коментар на Fox News Digital.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.