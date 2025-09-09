Обрат в Полша: Крайнодесен политик се влюби в... трансжена

"Католик. Поляк. Националист", така се определя Давид Шостак. "И щастливо влюбен", пише в профила му в Инстаграм.

Десет години наред 38-годишният мъж ръководи полските ултранационалисти от "Конфедерация" в Катовице. Той е част от екстремното крило на партията, което усилено напада ЛГБТИ общността, евреите и чужденците. Мъжът редовно се снима с военни униформи и споделя снимките в социалните мрежи.

Как Давид се влюби в трансжена

Но всичко това се променя, когато той среща любовта. В сайт за онлайн запознанства Давид се запознава с Михалина Мариос, която е трансмодел. 36-годишната Михалина е родена като интерсексуален човек, което означава, че има и мъжки, и женски полови белези. До 18-годишна тя е отглеждана като момче, но когато навършва пълнолетие, с подкрепата на родителите си преминава съоветните медицински процедури и става жена, съобщава "Дойче Веле".

След това заминава за Швеция, където работи. В Полша също участва в известни реалити формати и набира популярност.

Автентични политически позиции или лицемерие?

Шостак и Мариос се влюбват и обявяват публично връзката си. Малко след това той напуска партия "Конфедерация", която е известна със своите анти ЛГБТИ позиции. Двамата дават интервю пред полския ежедневник "Газета Виборча", в което споделят, че ги свързват вярата и отдадеността към традициите, а сега смятат да се посветят на това, "което е важно".

Според проучванията "Конфередерация" успя да се наложи като третата политическа сила в Полша, където сериозен сегмент от обществото е много религиозен и консервативен. В обществото и медиите обаче случаят с Шостак и новата му половинка възбуди сериозен дебат. Защото докато той убедено казва, че "Михалина е жена", то със сигурност голяма част от съпартийците му са на друго мнение.