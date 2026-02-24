IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Украйна може да фалира до април заради спор с Унгария

Бюджетът на Украйна е с рекорден дефицит от няколко години

24.02.2026 | 09:38 ч. 75
EPA/БГНЕС

Влошаването на отношенията между Украйна и Унгария може да доведе до недостиг на средства за финансиране на украинските въоръжени сили и фалит на страната до април, съобщи унгарското списание Mandiner, цитирано от руската телеграфна агенция.

Според информацията му, съотношението на публичния дълг към БВП се е увеличило до 99% през 2025 г., което може да повлияе негативно на готовността на кредиторите да финансират Украйна. В статията се отбелязва, че ситуацията е изострена от влошаването на отношенията между двете страни, което се случи, след като Киев отказа да позволи транзит на петрол през тръбопровода "Дружба“. 

В отговор Будапеща блокира решението на ЕС да предостави на Киев "военен заем“ от 90 милиарда евро, който е обвързан с програма за финансиране от МВФ в размер на 8 милиарда евро.

Списанието подчертава, че в контекста на общата мобилизация повече от една трета от бюджета на Украйна отива за финансиране на армията. Същевременно правителството трябва да инвестира във военно-промишления комплекс, да изплаща пенсии и заплати, както и да поддържа болници и училища. 

Поради бързо изпразващата се държавна хазна, разпределянето на средства за други области изглежда невъзможна задача, което може да показва, че ресурсите на Киев окончателно са изчерпани.

Бюджетът на Украйна е с рекорден дефицит от няколко години, а в същото време Киев признава, че намирането на средства става все по-трудно. 

Украинските медии и експерти нарекоха април краен срок за получаване на финансова помощ от партньори. В момента бюджетните разходи в няколко области се финансират чрез преразпределение на средства, предназначени за по-късно през годината. Междувременно западните партньори и МВФ призовават украинското правителство да потърси нови източници на финансиране.

