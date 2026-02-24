IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В Китай създадоха нов сорт домати с аромат на пуканки

Доматите са сред културите в света с най-висок добив, но вкусът и ароматът им постепенно изчезват

24.02.2026 | 09:23 ч. 12
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Китайски учени са създали генетично модифициран сорт домати с аромат на пуканки, като за целта са използвали инструмента CRISPR/Cas9 (КРИСПъР/Кас9), чието разработване беше отличено с Нобелова награда за химия през 2020 г., пише в. "Саут Чайна морнинг пост". 

Доматите с "изненадващ аромат" са отгледани в експериментална оранжерия в провинция Чжъцзян в източната част на страната, съобщи заместник-директорът на Института за биотехнологични изследвания към лабораторията "Сянху" Сюй Шънчун.

По думите на учения подобен аромат може да обогати вкуса на доматите, потенциално подобрявайки потребителските предпочитания и пазарната стойност, подобно на ароматните сортове ориз.

Сюй допълва, че са успели да променят доматите, без това да навреди на добива им.

В хода на изследването, публикувано в сп. Journal of Integrative Agriculture, учените са успели с помощта на инструмента CRISPR/Cas9 да заглушат два гена, отговорни за потискането на ароматните съединения. Доматите след това са започнали да излъчват "характерния аромат на висококачествен ароматен ориз, подобен на аромата на прясно приготвени пуканки с масло".

Китайските специалисти отбелязват, че доматите са сред културите в света с най-висок добив. Зад този мащаб обаче се крие недостатък, който потребителите отдавна са забелязали: вкусът и ароматът им постепенно изчезват. Поради тази причина изследователите се опитват да обогатят вкусовите и ароматните характеристики на плодовете.

Учените обясняват, че генетично модифицираните домати не се различават съществено по ключови характеристики като време на цъфтеж, височина на растението, тегло на плода, съдържание на разтворими захари и органични вещества в сравнение с контролните образци.
(БТА)

