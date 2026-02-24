IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пролетното слънце: В Лондон очакват да е по-топло от Атина

Зимата във Великобритания беше изключително влажна

24.02.2026 | 09:56 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

В Лондон изглежда времето ще бъде по-топло от Атина тази седмица, прогнозират британските синоптици, които отчитат, че пролетно слънце най-накрая пристига във Великобритания, предаде кореспондентът на БНР.

Температурите може да достигнат 18°C в някои части на Англия, тъй като ясно небе и слънчево време се задават след седмици на влажни и ветровити условия. Това означава, че в части от Югоизточна и Централна Англия може да е по-топло от гръцката столица, където прогнозата за днес е 16°C.

Обединеното кралство изпита голяма липса на слънце през зимните месеци тази година, доста по-малко от обичайното.

Зимата в страната беше изключително влажна, с валежи над средното ниво за последните 30 години. Метеорологичната зима като понятие, използвано от синоптиците, продължава от началото на декември до края на февруари, а средните стойности за дъжд и слънце се изчисляват, като се използват данни от последните 30 години.

Метеоролозите обаче посочват, че картината трябва да бъде разглеждана по- детайлно, по региони, и тогава става видно, че в някои от тях, като например Югозападна Англия, Източна Шотландия и Източна Северна Ирландия са отбелязали рекордна влажност, откакто изобщо се води статистика.

 

