Освободиха бившия посланик Питър Манделсън под гаранция по делото Епстийн

Лондонската полиция освободи бившия посланик Питър Манделсън под гаранция в рамките на разследване за връзките му с опозорения американски финансист Джефри Епстийн, само няколко дни след ареста на бившия принц Андрю.

Манделсън, ключова фигура в британската политика и бивш посланик на Обединеното кралство във Вашингтон, беше арестуван по подозрение в злоупотреба с власт около 17:00 часа на 23 февруари след обвинения, възникнали от последната серия документи, свързани с Епстийн.

„72-годишен мъж, арестуван по подозрение в злоупотреба с власт, е освободен под гаранция в очакване на по-нататъшно разследване“, заяви лондонската полиция в изявление около девет часа след като той беше откаран в неназована лондонска полицейска станция.

Вчера по британската телевизия бяха излъчени кадри, на които се виждаше как 72-годишният Манделсън е откаран от дома си в северната част на Лондон в компанията на мъж и жена, след като полицията беше направила обиск в имотите му по-рано този месец, предаде АФП.

Арестът дойде дни след като Андрю Маунтбатън-Уиндзор, по-малкият брат на крал Чарлз III, беше задържан на 19 февруари и освободен в отделно разследване за злоупотреба с власт, също свързано с последните документи на Епстийн.

Манделсън е разследван по обвинения, че е изпратил чувствителни документи на покойния американски сексуален престъпник, когато е бил министър, включително по време на финансовата криза през 2008 г. Полицията не е уточнила кои документи са част от разследването.

Ветеранът бивш политик беше уволнен от премиера Киър Стармър като посланик във Вашингтон през септември, когато по-ранно публикуване на документи, свързани с Епстийн, показа степента на тяхното приятелство.

Но назначаването на Манделсън предизвика политическа буря, като двама от най-близките сътрудници на Стармър подадоха оставка заради скандала.

Стармър се извини на жертвите на Епстийн за назначаването на Манделсън и обвини бившия посланик, че е излъгал за степента на връзките си с финансиста по време на процеса на проверка за назначението му във Вашингтон. под гаранция по делото Епстийн

Лондонската полиция освободи бившия посланик Питър Манделсън под гаранция в рамките на разследване за връзките му с опозорения американски финансист Джефри Епстийн, само няколко дни след ареста на бившия принц Андрю.

Манделсън, ключова фигура в британската политика и бивш посланик на Обединеното кралство във Вашингтон, беше арестуван по подозрение в злоупотреба с власт около 17:00 часа на 23 февруари след обвинения, възникнали от последната серия документи, свързани с Епстийн.

„72-годишен мъж, арестуван по подозрение в злоупотреба с власт, е освободен под гаранция в очакване на по-нататъшно разследване“, заяви лондонската полиция в изявление около девет часа след като той беше откаран в неназована лондонска полицейска станция.

По-рано по британската телевизия бяха излъчени кадри, на които се виждаше как 72-годишният Манделсън е откаран от дома си в северната част на Лондон в компанията на мъж и жена, след като полицията беше направила обиск в имотите му по-рано този месец, предаде АФП.

Арестът дойде дни след като Андрю Маунтбатън-Уиндзор, по-малкият брат на крал Чарлз III, беше задържан на 19 февруари и освободен в отделно разследване за злоупотреба с власт, също свързано с последните документи на Епстийн.

Манделсън е разследван по обвинения, че е изпратил чувствителни документи на покойния американски сексуален престъпник, когато е бил министър, включително по време на финансовата криза през 2008 г. Полицията не е уточнила кои документи са част от разследването.

Ветеранът бивш политик беше уволнен от премиера Киър Стармър като посланик във Вашингтон през септември, когато по-ранно публикуване на документи, свързани с Епстийн, показа степента на тяхното приятелство.

Но назначаването на Манделсън предизвика политическа буря, като двама от най-близките сътрудници на Стармър подадоха оставка заради скандала.

Стармър се извини на жертвите на Епстийн за назначаването на Манделсън и обвини бившия посланик, че е излъгал за степента на връзките си с финансиста по време на процеса на проверка за назначението му във Вашингтон.