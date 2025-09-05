Ким Чен Ун показа луксозен часовник в Китай, каква е цената му?

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун показа швейцарски часовник на стойност приблизително 14 000 долара по време на неотдавнашното си посещение в Пекин. Това е демонстративен жест, тъй като ООН е наложило санкции на Северна Корея, включително и срещу продажбата на луксозни стоки. Скъпият аксесоар същота така е и в разред с правилата на режима в Пхенян, които наказват поведение, считано за „буржоазно“.

На снимки, публикувани от Кремъл, Ким може да бъде видян да носи часовник IWC Schaffhausen Portofino Automatic, а влиятелната му сестра Ким Йо-джен - луксозна черна чанта Lady Dior на стойност приблизително 7 000 долара, съобщи в четвъртък новинарският портал NK News.

Семейство Ким са показвали подобни артикули и преди, въпреки факта, че вносът им е забранен от санкциите на ООН.

Дъщерята на Ким, известна като Джу-е, и първата дама Ри Сол-джу също бяха видени да носят луксозни чанти Gucci на откриването на курорта Уонсан Калма през юни. Джу-е, смятана за наследница на Ким Чен Ун, също е забелязвана да носи часовник Cartier и други луксозни дрехи.

Феноменът е част от нарастващото потребление на луксозни стоки от севернокорейския елит, включително часовници, козметика и алкохолни напитки.

През 2023 г. стойността на вноса на такива стоки от Китай надхвърли 40 милиона долара, според данни на митниците в Пекин, цитирани от южнокорейския депутат Юн Санг-хьон, което е експоненциално увеличение в сравнение с предишни години. Севернокорейски бизнесмени пътуват до китайски градове, за да купуват мебели, телевизори и европейски модни артикули, алкохолни напитки и козметика. Те често преименуват южнокорейските продукти, които купуват, на „произведено в Китай“, за да скрият произхода им от „вражеската“ страна, съобщи специализираното издание Daily NK през август.

Въпреки международните санкции, севернокорейските търговски служители, командировани в чужбина, техните съпрузи/съпруги и дори севернокорейски работници в чужбина могат да купуват луксозни стоки като чанти и дрехи и да ги внасят директно в страната, каза Джонг Ън-и, изследовател в Корейския институт за национално обединение, в интервю за държавния телевизионен оператор KBS в края на 2023 г. Тя добави, че в Китай хората могат да подаряват такива стоки на своите севернокорейски бизнес партньори, подчертавайки, че личният обмен служи и като средство за достъп до официално забранени западни чанти, дрехи и други луксозни стоки.

Северна Корея има и универсални магазини, като например Ryugyong Golden Plaza и Daesong Department Store, където няколко доклада сочат наличието на луксозни марки като Chanel и Rolex. Нарастващото сближаване с Русия, неотдавнашното подобрение в отношенията с Китай, източник на почти 90% от вноса му, и по-голямата толерантност към неформалните пазари подхранват икономическите елити и новобогаташите, известни като „донджу“, които се възползват от разширяването на неформалните пазари.

Централната банка на Южна Корея изчисли миналата седмица, че БВП на Северна Корея е нараснал с 3,7% през 2024 г. спрямо 2023 г., което е най-бързият темп от осем години насам, благодарение на увеличената търговия с Русия и частичното нормализиране на търговията с Китай. Брутният национален доход (БНД) на Северна Корея обаче е еквивалентен на 1,7% от този на Южна Корея. Икономическият растеж обаче съпътства тежък недостиг на храна и държавно преследване на обикновените граждани, които се осмеляват да имитират или консумират капиталистическата култура.