Дъскарев: Опасността от Трета световна война рязко е намаляла

Полша активира Член 4 на НАТО, след като 19 руски дрона нарушиха въздушното ѝ пространство. Един от тях удари и сграда на нейна територия.

"Повечето от дроновете са гербери. Герберът може да носи и боен заряд, използва се предимно за разузнаване или отвличане на вниманието. Дроновете са "абсолютно руски". Това е копие на иранския Шахед. Това е първи сблъсък между НАТО и Русия. Путин трябва да е луд да не направи провокация в момент, в който има учения на НАТО в Полша и учения в Беларус. Изпробва доколко НАТО е способен да защити своя член. С малко пари и шперплат се създава голяма бъркотия", коментира международният анализатор Чавдар Стефанов в "България сутрин".

"Според руснаците това са заблудени дронове. Имало и преди такива случаи, един дрон падна в Румъния. Но 19 дрона не е малка работа. Реакцията на НАТО беше абсолютно оправдана", заяви международният анализатор Огнян Дъскарев за Bulgaria ON AIR.

Двамата гости в студиото уточниха, че тези дронове струват по 2-3 хил. долара.

Дъскарев подчерта, че опасността от Трета световна война рязко е намаляла и почти е изчезнала след срещата между Тръмп и Путин в Аляска.

"Не мисля, че има държавник, който иска атомна война. Тръмп това няма да го позволи, от него зависи Член 5. Тръмп вече спря пет войни. Остава му да спре най-трудните войни. Ролята му е да успее да принуди Кремъл да седне да преговаря. Развали си отношенията с Индия заради Украйна. Китай пък е най-големият купуват на руски петрол. Хайде ЕС да направи нещо и срещу Китай", каза още той.

"Урсула фон дер Лайен каза, че старият геополитически свят си замина, няма го. Трябва да започнем градежа на нова Европа. Как би изглеждала? Сноп от пръчки не може да бъде счупен, но всяка пръчка поотделно може да бъде счупена", анализира Стефанов.

Дъскарев смята, че речта на Урсула фон дер Лайен от вчера е очаквана, но е пропуснала важни неща, като в същото време с предложенията си нанасят удар по Унгария.

"Фон дер Лайен организира действия против Израел. Признаването на палестинска държава помага само на "Хамас". Това няма да приближи мира в Газа и с един милиметър", подчерта той.

Апетитите на Русия и ролята на Доналд Тръмп

По думите му "Коалицията на желаещите" си прави сметката без кръчмар, а единственото решение в момента е замразяване на войната в Украйна по бойните линии.

"Руската армия настъпва по целия фронт в Донбас, но с огромни загуби, защото украинците се отбраняват яростно. Руснаците не могат да превземат Покровск повече от година, украинците са го превърнали в крепост", изтъкна Дъскарев.

Гостът отбеляза, че трябва и в България да се притесняваме, тъй като фронтът е на няколкостотин километра от нас.

Чавдар Стефанов настоя, че безумието на Европа би било да се откаже от Украйна.

"Украйна е предната линия срещу руската заплаха. Путин не може да спре, това показва и провокацията срещу Полша. Машината на войната в Русия е задвижена до степен, от която връщане назад няма. Украйна е предният фронт и има опит във войната с дроновете - нещо, което го няма в НАТО и САЩ", каза още той.

"Тръмп преименува Министерството на отбраната в Министерство на войната. Трябваше да го преименува в министерство на сделките. Той иска нещата да се решат мирно, но не става. Европа претърпя поражение в опита си да привърже икономически Русия. Русия не спазва сделките", добави Стефанов.

Той отчете, че Китай е основният поддръжник на войната в Украйна, а в същото време е основен икономически конкурент на Индия.