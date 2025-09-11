След убийството на Кърк MAGA започна да спира участия и събития

Консерваторите бяха хвърлени в хаос в сряда вечерта, след като убийството на Чарли Кърк предизвика вълна от отмени ангажименти в движението MAGA. Важни събития от Калифорния до Флорида бяха канцелирани на фона на нарастващи опасения от политическо насилие.

С разпространението на новината за фаталната стрелба на Кърк по време на събитие в колеж в Юта, консервативни организации, дарители и публични личности се втурнаха да преоценят сигурността и да отменят планираните участия, включително голямо събитие на Бен Шапиро в Южна Калифорния.

Президентът Доналд Тръмп внезапно отмени вечеря на високо ниво, насрочена в Роуз Гардън в сряда вечерта - най-новото му място за ухажване на съюзници и лоялисти в Конгреса. Но президентът обеща да запази плановете си за посещение на високо ниво на стадион “Янки“ в Ню Йорк по повод 24-ата годишнина от атентатите на 11 септември.

31-годишният Кърк, основател на Turning Point USA, беше прострелян във врата, докато отговаряше на въпроси от публиката на откриването на колежанското си турне в Юта. Свидетели крещяха, докато избухваше хаос.

Губернаторът на Юта Спенсър Кокс обяви деянието за “политическо убийство“ – етикет, който само засили опасенията от по-нататъшно целенасочено насилие. Лице, представляващо интерес, беше задържано, но по-късно освободено.

Почти веднага MAGA-world започна да спира участия и събития. Организаторите посочиха като причина не само скръб, но и заплахата от по-нататъшно насилие.

Сред най-известните отменени събития: Фондация “Рейгън“ в Калифорния отмени подписването на книга и дискусията на Бен Шапиро, насрочени за сряда вечерта, като написа на уебсайта си: “Молитвите ни са със семейството и приятелите на Чарли Кърк.“

Самото Turning Point USA отложи всички планирани спирки на колежанските турнета, включително събития в Колорадо и Минесота.

Най-видимото отменяне на събитие в последния момент дойде от самия Тръмп, който отмени вечерята си в 19:00 часа в клуба Rose Garden само часове преди началото ѝ. Дълго планираното събитие трябваше да посрещне нов състав от първокурсници и дарители на партията под гирлянди в новоремонтирания вътрешен двор на Белия дом. Към 19:15 часа задният двор на Белия дом беше тъмен и пуст, а репортерите, назначени да отразят вечерта, бяха изпратени без коментар.

Вместо това Тръмп публикува четириминутно обръщение от Овалния кабинет, изразявайки мъката си от убийството на Кърк и нареждайки всички американски знамена да бъдат спуснати наполовина. Трите знамена на върха на Белия дом, включително двете по-големи, които Тръмп беше поставил след преизбирането, бяха спуснати в рамките на минути.

Но Тръмп не е отменил плановете си да се появи на стадион “Янки“ в Ню Йорк в четвъртък вечерта.

Охраната на стадиона вече беше засилена поради протоколите на Тайните служби, но служители не изключиха допълнителни мерки за блокиране след стрелбата срещу Кърк.

Президентът ще започне деня с тържествено посещение в Пентагона за възпоменание на 11 септември, като вицепрезидентът Джей Ди Ванс ще присъства на службата “Кота нула“ в Ню Йорк.

Убийството на Кърк хвърли движението MAGA в дълбок траур.

Често описван като духовен архитект на младежкия консерватизъм, Кърк изгради силни лични връзки с Тръмп, Доналд Тръмп-младши и зетя на президента, Джаред Кушнър.

Кушнър отдаде заслуга на Кърк за изграждането и насърчаването на движението MAGA през 2016 г.

“Чарли представляваше най-доброто от MAGA. Твърд в убежденията си, състрадателен, любопитен и уважителен. Той притежаваше огромни запаси от смелост, харизма и характер“, се казва в публикацията на Кушнер.

Организацията на Кърк, Turning Point USA, беше входната точка за хиляди млади консерватори, много от които виждаха Кърк като ментор.

Тайните служби не отговориха веднага на искане за коментар дали охраната на Тръмп ще бъде засилена след стрелбата срещу Кърк. Тръмп оцеля след подобен опит за покушение на предизборен митинг в Бътлър, Пенсилвания, на 13 юли 2024 г. Куршумът на стрелеца профуча покрай ухото на сегашния президент. С юмрук, напомпващ въздуха за векове, той оцеля и спечели преизбиране.