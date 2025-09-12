IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Румъния е мишена на руската хибридна война от десетилетие

Това заяви румъският президент Никушор Дан

12.09.2025 | 19:45 ч. Обновена: 12.09.2025 | 19:51 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Президентът на Румъния Никушор Дан заяви, че страна е мишена на руската хибридна война в продължение на близо десет години. По думите му, през това време се е наблюдавало постепенно увеличаване на кибератаките срещу критична инфраструктура, както и на пропагандните инструменти, които „бавно, бавно“ са навлизали и са оказвали влияние върху части от обществото.

„Москва винаги добавя масло в огъня там, където смята, че има напрежение, с цел да дестабилизира и да подкопае доверието в демократичните процеси“, подчерта държавният глава. Той отбеляза, че основна цел на Кремъл е да влияе върху изборите в Европа, включително в Румъния – като насърчава избирането на политически сили, близки до Москва, или, ако това не е възможно, да създава напрежение и разкол.

Въпреки предупрежденията, президентът изтъкна, че в страната „се случват и добри неща“. „Румъния е много сигурна държава, дори по-сигурна от други европейски страни. Това се дължи и на работата на службите и структурите на Министерството на вътрешните работи“, посочи Никушор Дан, цитиран от БГНЕС.

