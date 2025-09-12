Депортираните в Литва беларуски затворници предпочитат да останат в Беларус

Беларуски затворници, освободени от затвора и изпратени в Литва по споразумение, сключено с посредничеството на САЩ, заявиха пред Ройтерс, че са объркани от факта, че трябва да напуснат родната си страна, особено като се има предвид, че много от тях така или иначе са щели да бъдат освободени.

Беларуската опозиционна лидерка Светлана Тихановска от своя страна заяви, че иска да благодари на американския президент Доналд Тръмп за освобождаването на затворници от родната ѝ страна.

Беларус освободи 52 затворници, включително служител на ЕС, след призив от президента на САЩ Доналд Тръмп, тъй като Вашингтон и Минск обмислят сближаване, което много европейски лидери разглеждат скептично. Опозиционните лидери в изгнание твърдят, че освободените политически затворници трябва да имат правото да останат в Беларус, вместо да се подчиняват на това, което според тях е на практика принудителна депортация.

"Исках да се прибера у дома, в Беларус. Те ме докараха тук", е заявил пред Ройтерс един от освободените затворници, Александър Манцевич, пред американското посолство във Вилнюс, където бе откаран от беларуския затвор.

Около половината от затворниците, освободени от дългогодишния беларуски лидер Александър Лукашенко, бяха почти доизлежали присъдите си, каза Франак Вякорка, високопоставен представител на опозицията.

"Само си представете, те се надяваха скоро да бъдат освободени и изведнъж се озовават депортирани, отделени от семействата си, без паспорти и без възможност да се върнат", подчерта той.

Опозиционният политик Микола Статкевич, един от най-известните сред освободените, отказа да влезе в Литва и се върна в Беларус. Съпругата му Марина Адамович която е в Беларус, е съобщила, че оттогава няма вести от него. Според Вякорка той вероятно ще бъде арестуван отново.

"Режимът на Лукашенко има проблем, защото той беше официално освободен от затвора, но те не могат да му позволят да се прибере в Беларус. Вероятно ще му повдигнат друго наказателно дело", смята опозиционният лидер.

Според Тихановска Западът трябва да поиска от Лукашенко да позволи на бившите политически затворници да останат в страната. "Хората трябва да имат правото да останат в Беларус", каза тя.

Пред американското посолство във Вилнюс много хора заявиха, че симпатизират на решението на Статкевич да не напуска страната. "Искам да се върна у дома. Не мога да си представя живота си без Беларус. Искам да се прибера у дома", каза пред Ройтерс Ирина Славникава, опозиционна журналистка, прекарала две години и осем месеца в затвора.

"Не знам дали това е безопасно, но наистина искам да се прибера у дома. Излежах почти цялата си присъда, остават ми четири месеца, не съм ли заслужила правото да живея у дома?", попита тя, плачейки.

Друг бивш затворник, Павел Виноградов, каза, че утре е трябвало да се срещне със сина си за първи път от четири години, но вместо това се озовал в Литва.

"Вчера, когато ми сложиха чувал на главата и ме заведоха някъде, разбрах, че ще ме освободят. Надявам се, че жена ми ще дойде тук и ще се срещна със сина си в Европейския съюз", каза той, цитиран от БТА.