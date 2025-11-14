Мирчев: Прокуратурата да разследва ятака Борисов и срещата с Цветан Василев

След като вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че е бил "ятак" на шефа на фалиралата КТБ Цветан Василев, като му е позволил да се скрие в къщата му от водача на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, пред журналисти в кулоарите на парламента от ПГ на "Продължаваме промяната-Демократична България" обявиха, че ще сезират прокуратурата по случая.

Депутатът показа разследване на „Биволъ" от 2016 г., от което става ясно каква е схемата, по която е придобит „Булгартабак". „Въпросът, на който трябва да отговори г-н Борисов, е дали е възможно Цветан Василев да му е показал тази схема и да са водили разговори за дяловете на отделни личности в „Булгартабак", каза той.

Мирчев съобщи, че подготвят сигнал до прокуратурата, в който ще приложат журналистическото разследване и ще поискат прокуратурата да установи „кои са присъствали на тази среща с гаража и с таваните, бил ли е ятак Борисов, колко геройски го е крил от Пеевски". „Когато бивш премиер излезе с подобни твърдения, обществото трябва да научи цялата истината и ако тя е свързана с корупция и с разграбването на български държавни активи, това обществото трябва да го знае и да бъде установена истината", добави той.

Особеният управител в "Лукойл"

Дано не е толкова особен, че да е близък до Пеевски, заяви Мирчев.

Той е категоричен, че особеният управител трябва да е прозападен. „Ние казахме много ясно – трябва да се попита Европейската комисия и тя да каже кой би бил най-подходящ, за да сме сигурни, че няма да имаме зависим от Пеевски човек на тази позиция", добави той.

Бюджет 2026

Депутатът от ПГ на ПП-ДБ Мартин Димитров отново отбеляза колко са притеснени за бюджета за 2026 г., тъй като това е началото на румънския и гръцкия сценарий. „Войната срещу средната класа и бизнеса продължава", подчерта той и бе категоричен, че този бюджет е изключителен риск и вместо управляващите да го преразгледат, тръгнаха на война с бизнеса.

Димитров се надява по време на първото и на второто четене така желаното преработване на бюджета да се случи.

„Преди малко Борисов каза, че е готов да обсъди поне една дясна мярка -тази, която ние сме предложили за ограничаване на бонусите. Законопроектът е внесен и очакваме другата седмица да бъде внесен в парламента, тъй като явно поне от страна на ГЕРБ има някаква заявка", заяви съпредседателят на ДаБГ Божидар Божанов. Според него обаче най-вероятно и това ще се окаже като с подписите за отстраняването на шефа на антикорупционната комисия Антон Славчев.

На въпроса как ще коментират, че отстраненият шеф на ОДМВР-Пазарджик е преназначен в звеното за подпомагане, Божанов припомни, че вчера зададе този въпрос на министъра на вътрешните работи Даниел Митов на блиц контрол в ресорната парламентарна комисия, след като се появи информация в публичното пространство, че Даниел Бараков е отстранен и къде всъщност е преместен. „Министърът каза, че той е преместен в звеното за подпомагане на министъра и че проверката ще продължи поне 2 месеца с възможност за удължаване. На следващия блиц контрол отново ще го питаме и на по-следващия отново ще го питаме докъде е стигнала тази проверка, за да не се окаже, както винаги се оказва в МВР, че започват едни проверки и накрая като звънне Пеевски се слага чадър на неговите шефове на ОДМВР-та", допълни той.

Попитан какъв знак е това, че отстраненият шеф на ОДМВР-Пазарджик се оказва, че е повишен, Божанов отговори, че Борисов не може дори един шеф на ОДМВР да махне.