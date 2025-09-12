Идентифициран е заподозреният за убийството на Чарли Кърк СНИМКА

Заподозреният, задържан във връзка с убийството на американския десен активист Чарли Кърк, е 22-годишен мъж от щата Юта, съобщи представител на правоохранителните органи на САЩ, цитиран от Асошиейтед прес. Агенцията посочва, че според властите заподозреният е бил идентифициран като Тайлър Робинсън.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви малко преди това в интервю на живо по телевизия "Фокс Нюз", че заподозреният за убийството на Кърк е заловен.

"С висока степен на сигурност, заловихме го", каза Тръмп пред телевизията и добави, че пастор, който е имал връзки и с правоприлагащите органи, е предал заподозрения на властите.

"Някой, който е бил много близо до него, е казал: "Хм, това е той", каза още Тръмп.

Си Ен Ен съобщи, че задържаният мъж е признал пред баща си, че той е стрелецът.

Кърк бе убит с един изстрел в сряда, което полицията определи като целенасочена атака, а губернаторът на щата Юта го нарече политическо убийство. Той бе съосновател на политическата организация с нестопанска цел "Търнинг Пойнт Ю Ес Ей" (Turning Point USA) и беше близък съюзник на Тръмп.

Десният активист бе прострелян, докато говореше пред аудитория, събрала се в кампуса на университета "Юта Вали" в Оръм, на около 60 км от Солт Лейк Сити. Повече от 7000 сигнала и информации бяха получени, докато властите реагираха на най-новия акт на политическо насилие, разтърсил САЩ.

В гористата местност наблизо е била намерена прецизна пушка "Маузер" калибър .30 с плъзгащ се затвор, увита в хавлиена кърпа. От патронника е била извадена гилза от изстрелян патрон, а в пълнителя са били намерени още три патрона, сочи информация, разпространена сред правоохранителните органи, съобщи Асошиейтед Прес.

Агенцията отбелязва, че убийството е най-новият пример как обичайните мерки за сигурност биха могли да бъдат преодолени в епоха на ескалиращо политическо насилие, когато всеки, свързан с политиката, може да стане потенциална мишена. Експертите по сигурност, интервюирани от АП, поставиха под въпрос дали университетската проява е била достатъчно добре охранявана, но също така признаха ограниченията както на полицейските сили в кампуса на университета "Юта Вали", така и при организирането на такива прояви на открити места, пише БТА.