Тръмп ще изпрати Националната гвардия на САЩ в Мемфис

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес, че ще изпрати Националната гвардия в Мемфис, в американския щат Тенеси, заради опасенията относно престъпността в града, с която цели да се справи с подкрепата на кмета и на губернатора на щата, предаде Асошиейтед Прес.

Републиканецът Тръмп заяви пред телевизия "Фокс Нюз“, че "кметът е щастлив“ и "губернаторът е щастлив“ от предстоящото разполагане на военнослужещи. Кметът на Мемфис Пол Йънг е демократ, а губернаторът на Тенеси Бил Лий е републиканец, отбелязва АП.

Тръмп каза, че градът е "силно разтревожен“ и "ние ще поправим това, точно както направихме във Вашингтон“, където той също разположи военнослужещи от Националната гвардия и служители на федералните правоприлагащи органи.

Откакто разположи военнослужещи от Националната гвардия в Лос Анджелис и Вашингтон, Тръмп открито започна да коментира, че може да изпрати войници и в някои от американските градове, където подкрепата за демократите е най-силна, включително Чикаго и Балтимор, тъй като по думите му това е необходимо за справяне с престъпността.

Американският президент заяви, че би предпочел да направи това в Чикаго, където местните политици ожесточено се противопоставят на плановете му, но добави, че този град е "враждебно настроен“ и е пълен с "професионални агитатори“, пише БТА.