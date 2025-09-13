Блондинка заряза Onlyfans, за да развъжда крави

Австралийска порно моделка, известна с псевдонима Farmer Belle, е използвал парите, които е спечелила в Onlyfans, за да купи ферми и да започне да развъжда крави, съобщава The Courier-Mail.

Бел е израснала във фермерско семейство и винаги е искала да се занимава със земеделие. Преди три години и половина тя губи работата си, претърпява инцидент и наранява гърба си.

Докато се възстановява, тя създава акаунт в OnlyFans, който неочаквано се оказва много популярен.

Общо момичето успява да спечели няколко милиона австралийски долара. Бел използва богатството, което ѝ се е паднало, за да помогне на семейството си - има болна майка и седем братя и сестри. Освен това, тя купила няколко имота в Куинсланд и Виктория и създала ферма за добитък в Саут Бърнет. Въпреки че има пари, момичето работи сама във фермите си. Наскоро тя зае първо място в списъка на News Corp. „Най-добри млади фермери за 2025 г.“.