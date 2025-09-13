Ювентус надви Интер в спиращ дъха мач, черногорец стана герой

Ювентус постигна впечатляваща победа с 4:3 над Интер в "Дерби д’Италия” и продължава да води в класирането на Серия А с пълен актив – 9 точки от три мача. ”Нерадзурите” търпят втора загуба от началото на сезона и остават с 3, след като в предишния мач преди прекъсването за мачовете на националните отбори отстъпиха с 1:2 на Удинезе.

Мачът мина през много обрати, като домакините водеха с 2:1 до почивката. Четвърт час преди края обаче Интер вече водеше с 3:2. Но удар в 1-ата минута на добавеното време на мача на черногорския суперталант Василие Аджич осигури успеха на Старата госпожа.

Супервълнуващата среща включваше още голове на двамата братя Тюрам. Най-напред Маркюс изведе Интер за 2:3 в 76-ата минута след подаване на Федерико Димарко, а 6 по-късно Хефрен Тюрам изравни за 3:3 след комбинация с Кенан Йълдъз, а бащата Лилиан Турам беше на трибуните. За да дойдат последните минути, когато Аджич – влязъл в 73-ата минута на мястото на Теун Коопмайнерс, сложи точка на спора.

Началото на мача беше за Интер, като Николо Барела имаше шанс, след което Кенан Йълдъз създаде двойна възможност за Юве. Но първо Пиер Калулу, а след това и Влахович бяха спрени от отчаяните блокове на Карлос Аугусто и Франческо Ачерби.

Въпреки това Ювентус откри резултата след последвалия ъглов удар. Глейсон Бремер отби центрирането на Мануел Локатели, а топката се получи великолепна за воле на Лойд Кели, който я прати в мрежата. Интер изравни в 30-ата минута чрез първия гол в мача на Хакан Чалханоглу, който получи подаване от Карлос Аугусто

Но само след 8 минути Ювентус възстанови преднината си, когато Кенан Йълдъз се освободи от Бремер, обърна се и с фалцов удар изпрати топката в близкия долен ъгъл.

Интер притисна домакините за дълги периоди в началото на второто полувреме, което в крайна сметка им позволи да изравнят и в последствие да обърнат хода на мача на 2:3. С второто попадение на Чалханоглу в 65-ата минута стана 2:2, а Тюрам направи 2:3. Но Хефрен Тюрам изравни за 3:3 в 83-ата минута, след като скочи най-високо и засече в мрежата центрриране на Кенан Йълдъз.

Но мачът нямаше да завърши наравно, тъй като появилият се от пейката 19-годишен черногорец Аджич се разписа за 4:3 със страхотен удар от 30 метра с десния крак. Топката огъна ръкавиците на Ян Зомер и влезе. От Интер се оплакаха, че Хефрен Турам е фаулирал при отнемането на топката на Йоан Бони, но прегледът с помощта на системата ВАР потвърди, че всичко е редовно.