ЦСКА записа измъчена победа срещу Септември, феновете: Оставка!

ЦСКА прекъсна негативната си серия от 6 мача без успех и най-накрая записа първа победа за новата кампания.

Голове на Петко Панайотов в 94-ата минута и Мохамед Брахими в 97-ата минута спасиха ЦСКА от тотален резил. "Червените" записаха първа победа за сезона, след като надделяха много трудно с 3:1 над Септември в мач от 8-ия кръг на Първа лига, игран на националния стадион "Васил Левски".

Младежкият национал се превърна в герой след чудесно изпълнение на фаул, а малко след това Брахими сложи точка на спора.

Иначе ранен гол на Лумбард Делова, който вкара зад централната линия, даде аванс на тима. Септември изравни в 83-ата минута чрез Бертран Фурие, но двата късни гола осигуриха първия успех на тима на Душан Керкез. Вече със 7 точки те се изкачиха на 10-о място в класирането, а септемврийци са 12-и с 6.

Двата отбора, намиращи се в зоната на изпадащите, започнаха двуостро, като за първите 10 минути имаше две атаки за ЦСКА и една за Септември. В едната дори Леандро Годой вкара топката във вратата на Септември, но засадата беше прекалено голяма. В 12-ата минута обаче ЦСКА откри резултата по доста куриозен начин. Централният защитник Лумбард Делова изрита дълга топка, дълбоко от своето поле. Кълбото прелетя над излезлия вратар Янко Георгиев, който се опита да се върне и да спре изстрела, но единствено падна с топката във вратата. За "армейците" това е втори пореден подобен гол след този на Джеймс Ето'o срещу Славия, но тогава мачът остана нерешен.

В 19-ата минута Кевин Додай беше изведен на чиста позиция на 12 метра от голлинията и можеше да се разпише, но изпрати топката в аут. 10 минути по-късно обаче септемврийци стигнаха до гол, след като Галин Иванов подаде пас на Бертран Фурие, а нападателят прати топката в мрежата. Съдията Мартин Марков обаче беше спрян от хората в стаята за видеопомощ (ВАР), които го изпратиха да види цялата ситуация на монитора до терена. Там му беше представен кадъра, че Фурие извършва нарушение при отнемането на топката от Адриан Лапеня и реферът отмени гола.

В началото на второто полувреме септемврийци опитаха да атакуват, Клери Сербер намери Бертран Фурие, но ударът му мина край гредата. ЦСКА отговори с далечен удар на Жордао, който не беше проблем за вратаря. В 75-ата минута пояливият се като смяна Йоанис Питас се размина с много красив гол, като овладя пас от Скаршем с гръб към вратата и стреля моментално от въздуха, но беше неточен.

В 84-ата минута обаче Септември изравни с петото попадение на Бертран Фурие през сезона. Мартин Христов прати топката в горната греда, засичайки центриране от ляво от фаул, а защитата на ЦСКА не се ориентира. Фурие овладя топката, нагласи си я и с обръщането я прати в горния ляв ъгъл на вратата. Капитанът Лапеня беше на голлинията, за да подсигури излезлия вратар Лапоухов, но се оказа много нисък, за да я спре с глава.

В 86-ата минута ЦСКА можеше да си върне преднината, но Лапеня пропусна от 2 метра да вкара. Иван Тасев посрещна от воле центриране от ъглов удар, вратарят Георгиев спаси с мъка. Топката обаче отиде у Лапеня, който не успя да преодолее опитния страж.

Късметът се усмихна на армейците в последната от петте добавени минути. Бруно Жордао спечели фаул, а изпълнението на Петко Панайотов не остави шанс на вратаря Янко Георгиев, влизайки буквално до дясната греда.

Веднага след изпълнението на началния удар играчите на Септември се втурнаха към вратата на ЦСКА, но домакините направиха контраатака, при която Брахими беше изведен на чиста позиция. Йоан Бауренски не успя да го настигне и крилото прати топката за трети път във вратата на Септември.