Седем души са убити при нападение на банда в Еквадор

Еквадор е изходна точка за пратки кокаин към Съединените щати и Европа

14.09.2025 | 09:00 ч. Обновена: 14.09.2025 | 13:08 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

При предполагаемо нападение от банда в билярдна зала в Еквадор през нощта на 12 септември са били убити седем души, а четирима са ранени, предаде АФП.

Видеа, публикувани в социалните мрежи, показват въоръжени нападатели, повечето маскирани, да откриват огън, докато хората играят билярд в Санто Доминго, на 160 километра западно от Кито.

„Предполага се, че този насилствен инцидент е резултат от териториален спор между организирани престъпни групи и въоръжени организирани групировки“, каза полковник Беатрис Бенавидес от полицията.

Еквадор е изходна точка за пратки кокаин към Съединените щати и Европа, както и център за престъпни групи, занимаващи се с изнудване и поръчкови убийства — някои от тях свързани с картели, базирани в Мексико, Колумбия или Албания.

Нападението е четвъртото от този вид през последните седмици. През август седем души бяха убити в билярдна зала в същия град.

Еквадор е регистрирал повече от 4 600 убийства през първата половина на годината, което представлява увеличение с 47 процента спрямо същия период на 2024 г., показват данни на Еквадорския обсерваториум за организирана престъпност.

През юни правителството на президента Даниел Нобоа арестува най-големия лидер на банда в страната, който следващия месец е екстрадиран в САЩ заради обвинения в трафик на наркотици и оръжие, пише БГНЕС.

