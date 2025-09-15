IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Руски свръхзвукови бомбардировачи Ту-22М3 са патрулирали над Баренцово море

Вчера Русия изстреля хиперзвукова ракета "Циркон", в рамките на ученията

15.09.2025 | 11:12 ч.
Свръхзвукови бомбардировачи Ту-22М3, пренасящи ракетни глави, са патрулирали над неутрални води в Баренцово море в рамките на съвместното учение между Русия и Беларус "Запад 2025", заяви днес министерството на отбраната на Русия, цитирано от Ройтерс.

Полетът на бомбардировачите е продължил четири часа, каза руското ведомство.

Вчера Русия заяви, че е изстреляла хиперзвукова крилата ракета "Циркон" по цел в Баренцово море по време на ученията.

Русия и Беларус започнаха в петък мащабните си съвместни военни учения "Запад 2025".

Съобщено бе, че ученията ще бъдат проведени на териториите на двете страни, както и в Балтийско и Баренцово море, пише БТА.

Русия Беларус Ту-22М3 бомбардировачи
