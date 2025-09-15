IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мечка се разходи по улиците на Ловеч

Това потвърдиха и от полицията

15.09.2025 | 10:18 ч. Обновена: 15.09.2025 | 12:20 ч.
Снимка: Pixabay

Мечка е забелязана по улиците в Ловеч снощи, потвърдиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за забелязаното животно на ул. "Стара планина" е подаден от гражданин около 22:00 часа. С помощта на полицейски патрул мечката е изведена извън пределите на града, казаха от полицията.

За случая са уведомени Община Ловеч, директорът на зоопарка в Ловеч д-р Ивайло Станков, както и Държавното горско стопанство.

Кметът на Ловеч Страцимир Петков каза за БТА, че, след като са информирани за случая, е сформиран щаб, който ще заседава този следобед. Очаква се да бъде обсъдено доколко опасно е присъствието на мечката, в какъв ареал се движи, както и да бъдат набелязани мерки за безопасността на гражданите.

