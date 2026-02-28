IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 66

Мъж загина при пожар в Широка лъка

Огънят е потушен

28.02.2026 | 16:35 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Мъж е загинал при пожар в къща в смолянското село Широка лъка, каза за БТА кметът на селото Васил Седянков. Пожарът е възникнал днес по обяд в къщата, намираща се в централната част на смолянското село Широка лъка. При инцидента е загинал мъж на 82 години. Тялото му е открито на втория етаж на жилищната сграда. Къщата е калкан с друга постройка, като при пожара са изгорели покривните конструкции.

Огънят е потушен. Към момента няма данни за разпространение към други сгради в района.

Свързани статии

На място са екипи на полицията и пожарната. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

пожар Широка лъка полиция
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem