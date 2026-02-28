Как реагираха световните лидери на атаката над Иран?

След ударите на САЩ и Израел срещу Иран - и ответните мерки на Техеран - някои от световните лидери побързаха да коментират:

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен напомни, че европейският блок е приел "обширни санкции" в отговор на "кървавия режим" на Иран.

"Призоваваме всички страни да проявяват максимална сдържаност, да защитават цивилното население и да спазват изцяло международното право."

Офисът на италианския премиер Джорджа Мелони изразява солидарност с цивилното население на Иран, заявявайки, че продължава да изисква зачитане на гражданските и политическите права. Офисът добавя, че Мелони ще се консултира със съюзници и регионални лидери, за да подкрепи усилията за облекчаване на напрежението.

Австралийският премиер Антъни Албанезе казва, че страната му "е до смелия народ на Иран в борбата му срещу потисничеството" и подкрепя САЩ в усилията им да предотвратят придобиването на ядрено оръжие от страна на Иран.

Междувременно руското външно министерство определя действията на САЩ и Израел като "безразсъдни", заявявайки, че те нарушават международното право. Русия призовава за връщане към политически и дипломатически решения.

Говорител на британското правителство заяви, че страната "не иска да види по-нататъшна ескалация в по-широк регионален конфликт", добавяйки:

"Готови сме да защитим интересите си".

Френският президент Макрон призова за спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН заради конфликта между Иран и САЩ.