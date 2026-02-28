IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 64

Как реагираха световните лидери на атаката над Иран?

28.02.2026 | 15:50 ч. 21
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

След ударите на САЩ и Израел срещу Иран - и ответните мерки на Техеран - някои от световните лидери побързаха да коментират: 

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен напомни, че европейският блок е приел "обширни санкции" в отговор на "кървавия режим" на Иран.

"Призоваваме всички страни да проявяват максимална сдържаност, да защитават цивилното население и да спазват изцяло международното право."

Офисът на италианския премиер Джорджа Мелони изразява солидарност с цивилното население на Иран, заявявайки, че продължава да изисква зачитане на гражданските и политическите права. Офисът добавя, че Мелони ще се консултира със съюзници и регионални лидери, за да подкрепи усилията за облекчаване на напрежението.

Австралийският премиер Антъни Албанезе казва, че страната му "е до смелия народ на Иран в борбата му срещу потисничеството" и подкрепя САЩ в усилията им да предотвратят придобиването на ядрено оръжие от страна на Иран.

Свързани статии

Междувременно руското външно министерство определя действията на САЩ и Израел като "безразсъдни", заявявайки, че те нарушават международното право. Русия призовава за връщане към политически и дипломатически решения.

Говорител на британското правителство заяви, че страната "не иска да види по-нататъшна ескалация в по-широк регионален конфликт", добавяйки:

"Готови сме да защитим интересите си".

Френският президент Макрон призова за спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН заради конфликта между Иран и САЩ.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

световни лидери Иран Израел САЩ
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem